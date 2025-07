Médico alerta para crise de Wesley Safadão: 'Esses sinais podem indicar complicações'

Wesley Safadão enfrentou uma crise e precisou de atendimento médico; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Scheibel explica o diagnóstico

No ano de 2018, Wesley Safadão (36) passou a noite em um hospital de Fortaleza. O cantor teve uma crise de sinusite aguda . Hoje, ele se encontra recuperado, mas à época, a equipe do artista comentou que ele foi hospitalizado para realizar uma bateria de exames. Os testes médicos foram realizados por precaução.

O que diz o otorrinolaringologista?

Para entender mais sobre o assunto, à CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Scheibel, médico especialista em otorrinolaringologia e membro titular da Academia Brasileira e Europeia de Otorrinolaringologia e Cirurgia Plástica Facial. Ele explica.

"A sinusite, ou rinossinusite, é uma inflamação das cavidades chamadas seios da face. Uma crise acontece quando há um acúmulo de secreção nessas regiões, geralmente causado por um resfriado, alergias ou infecções bacterianas. Esse bloqueio impede a drenagem natural do muco, gerando pressão e desconforto", declara.

Quais os sintomas?

Os sintomas típicos incluem:

Nariz entupido ou secreção nasal espessa (amarelada ou esverdeada);

Dor ou pressão na face, principalmente na testa ou maçãs do rosto;

Dor de cabeça;

Tosse (geralmente pior à noite);

Febre em alguns casos;

Redução ou perda do olfato

O médico aponta quando é importante ascender um sinal de alerta para as crises de sinusite: "Os sintomas duram mais de 10 dias sem melhora ou pioram após alguns dias de aparente melhora. A dor facial é intensa e acompanhada de febre alta. Há inchaço ao redor dos olhos ou dificuldade visual. A sinusite é recorrente (3 ou mais episódios por ano) ou interfere na qualidade de vida. Esses sinais podem indicar complicações ou uma forma crônica da doença, exigindo investigação mais detalhada".

Dados que chamam a atenção

Cerca de 35% da população mundial sofre de doenças alérgicas respiratórias, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) . Apesar dos números, o otorrinolaringologista refroça: "A maioria das sinusites tem origem viral e se resolve com cuidados simples, como hidratação, lavagem nasal com soro fisiológico, analgésicos e repouso", finaliza ao analisar casos como do cantor Wesley Safadão.

