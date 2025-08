Médico alerta para cirurgias de Lorena Maria após dar à luz: 'Existem riscos'

Lorena Maria passou por um combo de cirurgias após o nascimento do filho Rás. O bebê de cinco meses é fruto do antigo relacionamento com MC Daniel

Lorena Maria passou por uma lipoaspiração e uma mastopexia - Foto: Reprodução/Instagram @badgallore