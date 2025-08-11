Médico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'

Paulo Zulu deu detalhes de sua batalha contra o câncer; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Jorge Abissamra explica o caso

Há quatro anos, Paulo Zulu (62) descobriu um câncer na bexiga durante um exame. Os médicos encontraram um tumor durante um procedimento de ultrassom e ele passou por cirurgia. Mais de um ano depois, o ator foi diagnosticado com outro tumor na mesma região e passou por um novo procedimento cirúrgico. Hoje, ele está completamente recuperado .

Recentemente, Paulo Zulu reforçou viver muito bem após o tratamento contra o câncer. Segundo o modelo, ele faz acompanhamentos: "Mas sempre com a cabeça firme de que venci [...] Graças a Deus, está tudo certo", disse em entrevista ao Gshow.

O que diz o oncologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame. Ele explica.

"O câncer de bexiga é um tumor que se desenvolve no revestimento interno da bexiga, órgão que armazena a urina. É mais comum em homens acima dos 55 anos e está fortemente associado ao tabagismo, exposição a determinados produtos químicos e infecções urinárias crônicas", declara.

Quais os sintomas?

Os sintomas mais frequentes incluem:

Presença de sangue na urina (mesmo que em pequena quantidade);

Vontade frequente de urinar;

Dor ou ardência ao urinar e, em casos mais avançados, dor pélvica ou lombar;

"É importante lembrar que esses sinais não significam automaticamente câncer, mas sempre merecem investigação médica, especialmente se persistirem", diz o oncologista.

Dados que pedem atenção

O câncer de bexiga é o quarto tipo mais comum de câncer do trato urinário. Dados do Sistema de Informações do Ministério da Saúde (SIH/SUS) indicam mais de 110 mil casos de neoplasia maligna da bexiga desde 2019.

Quem é Paulo Zulu?

Paulo Zulu é ator, apresentador e modelo. Começou a carreira como surfista profissional aos 16 anos e migrou para as passarelas aos 28. Após oito anos como modelo, recebeu o convite e decidiu estrear como ator na novela global Laços de Família (2000), na qual interpretou Romeu.

