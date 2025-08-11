CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Médico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'

Paulo Zulu deu detalhes de sua batalha contra o câncer; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Jorge Abissamra explica o caso

Dr. Jorge Abissamra
por Dr. Jorge Abissamra

Publicado em 11/08/2025, às 17h04

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Paulo Zulu está completamente recuperado após tratamento de câncer na bexiga - Foto: Reprodução/Instagram
Paulo Zulu está completamente recuperado após tratamento de câncer na bexiga - Foto: Reprodução/Instagram

Há quatro anos, Paulo Zulu (62) descobriu um câncer na bexiga durante um exame. Os médicos encontraram um tumor durante um procedimento de ultrassom e ele passou por cirurgia. Mais de um ano depois, o ator foi diagnosticado com outro tumor na mesma região e passou por um novo procedimento cirúrgico. Hoje, ele está completamente recuperado

Recentemente, Paulo Zulu reforçou viver muito bem após o tratamento contra o câncer. Segundo o modelo, ele faz acompanhamentos: "Mas sempre com a cabeça firme de que venci [...] Graças a Deus, está tudo certo", disse em entrevista ao Gshow

O que diz o oncologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame. Ele explica.

"O câncer de bexiga é um tumor que se desenvolve no revestimento interno da bexiga, órgão que armazena a urina. É mais comum em homens acima dos 55 anos e está fortemente associado ao tabagismo, exposição a determinados produtos químicos e infecções urinárias crônicas", declara.

Quais os sintomas?

Os sintomas mais frequentes incluem:

  • Presença de sangue na urina (mesmo que em pequena quantidade);
  • Vontade frequente de urinar;
  • Dor ou ardência ao urinar e, em casos mais avançados, dor pélvica ou lombar;

"É importante lembrar que esses sinais não significam automaticamente câncer, mas sempre merecem investigação médica, especialmente se persistirem", diz o oncologista. 

Dados que pedem atenção

O câncer de bexiga é o quarto tipo mais comum de câncer do trato urinário. Dados do Sistema de Informações do Ministério da Saúde (SIH/SUS) indicam mais de 110 mil casos de neoplasia maligna da bexiga desde 2019. 

Quem é Paulo Zulu?

Paulo Zulu é ator, apresentador e modelo. Começou a carreira como surfista profissional aos 16 anos e migrou para as passarelas aos 28. Após oito anos como modelo, recebeu o convite e decidiu estrear como ator na novela global Laços de Família (2000), na qual interpretou Romeu.

Leia mais: Médico alerta sobre câncer de bexiga após declaração de Paulo Zulu: 'Fatores de risco'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO ATOR E APRESENTADOR PAULO ZULU NAS REDES SOCIAIS:

Dr. Jorge Abissamra

Dr. Jorge Abissamra é médico (145307 CRM SP) pela Universidade de Santo Amaro e especialista em Clínica Médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Atualmente é coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame. Também atua como diretor da Oncologia da Amo Saúde e possui experiência na área de Clínica Médica, com ênfase em Oncologia.

Paulo ZulucâncerOncologista

Leia também

SAÚDE MENTAL

O médico explicou mais detalhes da crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Globo - Reprodução/X/Twitter

Médico analisa crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Dança dos Famosos: 'Gatilhos'

Tratamento

Guilherme Fontes passou por cirurgia - Foto: Reprodução / Instagram

Guilherme Fontes passa por cirurgia e revela qual é o seu estado de saúde

NOVO VISUAL?

O médico explicou mais detalhes das novas tendências envolvendo a diminuição do bumbum - Reprodução/Instagram

Kim Kardashian a Cardi B: Entenda por que celebridades estão diminuindo o bumbum

ENTENDA

Priscila Fantin revelou ter sentido todos os sintomas do climatério, incluindo dores nos ossos - Foto: Globo/ Zé Paulo Cardeal

Médica alerta para sintoma relatado por Priscila Fantin: 'Afeta diretamente a saúde'

ATENÇÃO

Camilla Luddington, estrela de Grey's Anatomy, é diagnosticada com doença autoimune - Foto: Reprodução/Instagram

Atriz de Greys Anatomy revela doença autoimune e especialista comenta: 'Não tem cura'

CORAÇÃO

Ator Welder Rodrigues relatou em entrevista ao Fantástico susto com problema de saúde - Reprodução/TV Globo

Médico alerta para riscos de doença cardíaca de Welder Rodrigues: 'Morte súbita'

Últimas notícias

Kylie Jenner e Timothée ChalametPost de Timothée Chalamet alimenta rumores sobre término com Kylie Jenner
Bruna Biancardi mostra Neymar com as filhasBruna Biancardi mostra clique fofo de Neymar com as filhas, Mavie e Mel
Torcedor e Ronald ValençaMorre filho do vocalista da Banda Alma Gêmea. Ele tinha 27 anos
Luna AlvesCantora Luna Alves morre horas depois de postar agradecimento na web
Patrícia PoetaPatrícia Poeta revela que já sofreu um aborto
Zé FelipeTarólogo prevê problema de saúde e virada na vida de Zé Felipe: 'Precisa tomar cuidado'
O médico explicou mais detalhes da crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da GloboMédico analisa crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Dança dos Famosos: 'Gatilhos'
Paulo Zulu está completamente recuperado após tratamento de câncer na bexigaMédico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'
Guilherme Fontes passou por cirurgiaGuilherme Fontes passa por cirurgia e revela qual é o seu estado de saúde
Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Estela entra em pânico após Anabela perder a audição
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade