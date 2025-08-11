Médico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'

Paulo Zulu deu detalhes de sua batalha contra o câncer; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Jorge Abissamra explica o caso
Há quatro anos, Paulo Zulu (62) descobriu um câncer na bexiga durante um exame. Os médicos encontraram um tumor durante um procedimento de ultrassom e ele passou por cirurgia. Mais de um ano depois, o ator foi diagnosticado com outro tumor na mesma região e passou por um novo procedimento cirúrgico. Hoje, ele está completamente recuperado.
Recentemente, Paulo Zulu reforçou viver muito bem após o tratamento contra o câncer. Segundo o modelo, ele faz acompanhamentos: "Mas sempre com a cabeça firme de que venci [...] Graças a Deus, está tudo certo", disse em entrevista ao Gshow.
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame. Ele explica.
"O câncer de bexiga é um tumor que se desenvolve no revestimento interno da bexiga, órgão que armazena a urina. É mais comum em homens acima dos 55 anos e está fortemente associado ao tabagismo, exposição a determinados produtos químicos e infecções urinárias crônicas", declara.
Os sintomas mais frequentes incluem:
"É importante lembrar que esses sinais não significam automaticamente câncer, mas sempre merecem investigação médica, especialmente se persistirem", diz o oncologista.
O câncer de bexiga é o quarto tipo mais comum de câncer do trato urinário. Dados do Sistema de Informações do Ministério da Saúde (SIH/SUS) indicam mais de 110 mil casos de neoplasia maligna da bexiga desde 2019.
Paulo Zulu é ator, apresentador e modelo. Começou a carreira como surfista profissional aos 16 anos e migrou para as passarelas aos 28. Após oito anos como modelo, recebeu o convite e decidiu estrear como ator na novela global Laços de Família (2000), na qual interpretou Romeu.
Leia mais: Médico alerta sobre câncer de bexiga após declaração de Paulo Zulu: 'Fatores de risco'
Ver essa foto no Instagram
Dr. Jorge Abissamra é médico (145307 CRM SP) pela Universidade de Santo Amaro e especialista em Clínica Médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Atualmente é coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame. Também atua como diretor da Oncologia da Amo Saúde e possui experiência na área de Clínica Médica, com ênfase em Oncologia.
