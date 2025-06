Médico alerta para atitude de Klebber Toledo: 'Pode prejudicar muito a saúde'

Klebber Toledo chocou ao revelar um hábito; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Rossoni, médico neurocirurgião, alerta para esta escolha

No ano passado, Klebber Toledo (38) chocou o público ao revelar que não gostava de dormir . À época, o marido de Camila Queiroz (31) já chegou a dizer que, se pudesse, nem mesmo descansaria e ainda contou que dormia poucas horas . Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Rossoni , médico neurocirurgião, alerta para esta atitude.

Durante participação no vídeocast Na Palma da Mari, da CNN POP, o ator confessou que preferia dormir pouco: "Pelo amor de Deus, pra que a gente tem que dormir? Olha o tempo que consome da nossa vida", questionou. Klebber Toledo ainda declarou que dormia apenas três a seis horas por noite.

O que diz o especialista?

O Dr. Guilherme Rossoni, neurocirurgião formado em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo e com residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, reforça a importância do sono para saúde.

"O hábito de dormir pouco ou quase nada pode prejudicar muito a saúde sim, principalmente ao longo do tempo. Temos que entender que sono não é um luxo, é uma necessidade. Tem gente que diz que dormir muito é preguiça, é perder tempo de vida mas, é durante a noite que o corpo realiza funções essenciais. O cérebro organiza as memórias, regula os hormônios e, de fato, descansa", afirma.

Dados que preocupam

Apesar da importância de uma boa noite de sono, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) , 45% da população mundial sofrem com algum distúrbio do sono. Em pesquisa de 2019, a Associação Brasileira do Sono (ABS) alertou que os brasileiros estão dormindo cada vez menos. Por isso, o Dr. Guilherme aponta.

"É essencial para manter o equilíbrio físico e mental também. É durante o sono profundo que o cérebro elimina toxinas, fortalece a memória, regula o humor e o sistema imunológico", diz. Abaixo, o médico lista efeitos colaterais da falta de sono para saúde.

Risco de doenças neurológicas (Alzheimer, AVC e enxaqueca); Consequências sérias afetando a memória; Pode causar irritabilidade; Ansiedade; Depressão; Doenças neurológicas mais graves;

"No caso da coluna, aumenta a chance de dores crônicas, rigidez e problemas estruturais. O corpo não se recupera como deveria, o que leva a um desgaste precoce. O sono é um dos pilares da saúde, e precisa ser tratado como prioridade", finaliza o neurocirurgião.

