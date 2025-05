Médico alerta e lista sintomas da doença de Astrid Fontenelle: 'Acompanhamento por anos'

Astrid Fontenelle tornou público o diagnóstico de uma doença crônica; em entrevista à CARAS Brasil, o reumatologista Fabio Jennings explica o quadro

A apresentadora Astrid Fontenelle (64) tornou público o diagnóstico de lúpus , doença inflamatória autoimune sem cura. A jornalista confessou conviver com o quadro depois de enfrentar um longo período dores lombares, que beiravam o 'insuportável', inchaços e mal-estar. Em entrevista à CARAS Brasil, o reumatologista Fabio Jennings explica.

No ano de 2020, Astrid relembrou que descobriu a doença após sentir fortes dores e passar por alguns exames, inclusive precisou passar na emergência do hospital. Quando recebeu o diagnóstico, a apresentadora confessou que não tinha muito conhecimento do lúpus, pois isso tem com o intuito levantar debates.

"Quando uma pessoa conhecida surge e fala sobre a doença, como eu fiz, se torna uma prestadora de serviço. Sou procurada pelas redes sociais e me agradecem muito por falar", confessou Astrid Fontenelle em entrevista à Folha de S.Paulo.

O que diz o especialista?

Para saber mais sobre o lúpus, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Fabio Jennings, médico reumatologista do corpo clínico do Albert Einstein com Especialização em Medicina Esportiva pela Universidade de Stanford- Califórnia (EUA) e mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia , o lúpus é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, cujos sintomas podem surgir em diversos órgãos de forma lenta e progressiva (em meses) ou mais rapidamente (em semanas) e variam com fases de atividade e de remissão.

Apesar do lúpus ser uma doença sem cura, existe um tratamento individualizado eficaz, que visa controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes e, quanto antes for realizado, maior sua eficácia.

Abaixo, o Dr. Fabio Jennings lista algumas dicas para manter a qualidade de vida diante do diagnóstico de lúpus:

"Doença reumática não é só de pessoas idosas. Em jovens, na idade reprodutiva, ao surgimento de sintomas como dor e/ou edema em várias juntas, lesões de pele em areas expostas ao sol, fadiga intensa, inchaço nas pernas, febre duradoura, queda de cabelos excessiva, etc, recomenda-se a consulta com especialista para que seja feito o diagnóstico adequado. Lembrar que o diagnóstico baseia-se principalmente nos sintomas e sinais e não somente em exames laboratoriais e de imagem"; "Quando já se tem o diagnóstico firmado, manter as consultas médicas de rotina. Muitas vezes a doença está ativa e ainda não manifestou com sintomas. O tratamento precoce dos comprometimentos da doença é a chave para o controle bem sucedido do Lupus eritematoso sistêmico"; "Mantenha estilo de vida saudável: dieta, exercícios regulares, sono de qualidade e combate ao tabagismo. Nesse contexto, o controle das outras doenças associadas como doenças da tiroide, diabetes, distúrbios psiquiátricos é fundamental para atingir bons resultados"; "Evitar exposição solar, especialmente quando tem o quadro cutâneo associado ou uma doença sistêmica em atividade. E mesmo quando exposto à luz artificial, usar Filtro Solar regularmente"; "Usar as medicações de forma correta sem interromper por conta própria. O lupus eritematoso sistêmico é uma doença crônica, ou seja, de longa duração e a maioria dos pacientes requer um acompanhamento por anos e a retirada dos medicamentos é feita de forma gradual e baseada nos sintomas e exames laboratoriais"; "Ao programar procedimentos cirúrgicos ou odontológicos invasivos ou introdução de tratamentos para outras condições sempre comunicar ao médico que já acompanha. O Lupus é uma doença autoimune que se trata geralmente com imunossupressores e isso pode causar complicações pós-cirúrgicas".

