Médico alerta doença de Ilze Scamparini: 'Decisão tem que ser tomada'

Em entrevista à CARAS Brasil, médico especialista em traumas detalha os riscos e desafios de doença que afeta a jornalista Ilze Scamparini

Durante a cobertura do Conclave exibida no Jornal Nacional, a jornalista Ilze Scamparini enfrentou um verdadeiro perrengue em frente às câmeras. Com visíveis sinais de dor e desconforto, ela chamou atenção ao aparecer ao lado de William Bonner e revelou uma lesão no joelho. Mas o que realmente pode estar por trás de uma dor tão intensa no joelho? E por que esse tipo de lesão costuma ser tão limitante?

Para esclarecer as possíveis causas e consequências desse tipo de problema, a CARAS Brasil ouviu o ortopedista Carlos Cedano, especialista em traumas. Segundo ele, o joelho é uma das articulações mais sensíveis do corpo humano e as lesões que o afetam podem ter impacto direto na mobilidade e na qualidade de vida.

Lesão no joelho é algo realmente tão sério?

De acordo com Cedano, essas lesões são algo limitante dependendo da causa. "As lesões no joelho podem causar dor e limitações. Existem diversas lesões que podem acontecer no joelho, com variações na dor, na limitação e nos cuidados de tratamento."

O especialista detalha que o tratamento inicial costuma envolver fisioterapia e controle da dor. Mas nem todos os casos são simples: "Em alguns casos o tratamento cirúrgico é indicado imediatamente, como lesões de ligamentos internos, parte das lesões de menisco e artroses (desgaste da articulação) muito graves."

A cirurgia também pode ser necessária, segundo o médico, quando a lesão está em um estado 'leve':"Em outros casos, como artroses mais leves, tendinites e parte das lesões de menisco, inicia-se com a fisioterapia, podendo evoluir para a necessidade de cirurgia", explica Cedano.

O médico também destaca alternativas importantes para aliviar os sintomas: "Nas artroses, pode-se fazer também infiltrações de ácido hialurônico para melhorar os sintomas e retardar a piora." Porém, em quadros mais graves, a intervenção cirúrgica se torna inevitável: "Artroses graves acabam necessitando realizar cirurgia para colocação de prótese de joelho."

O que pode piorar os sintomas no dia a dia?

A dor não aparece apenas em esforço. Condições climáticas também influenciam, segundo o ortopedista: "Os sintomas ficam mais intensos em algumas condições, como no frio intenso. Isso acontece por mais de uma razão, como maior rigidez muscular, alterações na circulação local e até alterações fisiológicas na percepção de dor."

Cedano alerta ainda que repouso absoluto não costuma ser indicado: "A movimentação é benéfica para a articulação, mas o paciente é orientado a limitar o esforço e muitas vezes a recorrer ao auxílio de uma bengala, para aliviar a dor e diminuir a sobrecarga no joelho, com o objetivo de impedir piora do quadro."

Como encontrar o tratamento ideal para lesões como a de Ilze?

Para o especialista, o desafio maior está em equilibrar os objetivos de tratamento: "O maior desafio do ortopedista nesses casos é encontrar um tratamento que tenha o melhor equilíbrio na obtenção dos objetivos de tratamento, como controle da dor, reestabelecimento da função e da qualidade de vida e prevenir a piora do quadro."

E a decisão sobre operar ou não deve sempre ser compartilhada: "Muitas vezes saber o momento certo de indicar a cirurgia também é desafiador. Essa decisão obviamente tem que ser tomada junto com o paciente, após uma completa exposição dos problemas e das possibilidades de tratamento."

Quem é Ilze Scamparini?

Ilze Scamparini é uma jornalista brasileira, natural de Araras, São Paulo, e formada pela PUCCAMP. Com uma longa trajetória na Globo, onde trabalhou no 'TV Mulher' e como repórter em Brasília, se destacou no 'Globo Repórter' por 11 anos. Desde 1999, é correspondente em Roma, sendo uma referência na cobertura do Vaticano.

