Médico alerta complicação do diagnóstico que atingiu Marília Gabriela: 'Sem sucesso'

Médico neurologista (CRM-SP:146114) pela USP, atua fortemente como comunicador em saúde dentro do tema TONTURA, sua área de maior expertise. É membro oficial da Bárány Society, a sociedade internacional de experts em Tontura e Vertigem, e foi coordenador (2022-24) do Departamento Científico de Tontura da Academia Brasileira de Neurologia. É médico do Hospital Albert Einstein.