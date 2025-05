Médico alerta Catia Fonseca em cuidados com transtorno: 'Não há evidências'

Após Catia Fonseca contar que usa CBD para tratar transtorno, neurologista analisa os riscos e revela que não há comprovação direta da eficácia; veja

Catia Fonseca surpreendeu ao revelar que está usando canabidiol (CBD), substância derivada da Cannabis sativa, como parte do tratamento para o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade). Segundo a apresentadora, o composto tem ajudado a reduzir sua agitação e desatenção, sintomas comuns do transtorno. Mas afinal, esse tipo de tratamento funciona para todo mundo?

Para esclarecer a questão, a CARAS Brasil ouviu o neurologista Dr. Matheus Trilico, referência no tratamento de TDAH e autismo em adultos, que analisou a situação e fez um alerta importante sobre os riscos e limites do uso do canabidiol em quadros como o de Catia.

O CBD realmente funciona para o TDAH?

Segundo o neurologista, o canabidiol (CBD) é um composto da planta Cannabis sativa que interage com o sistema endocanabinoide, responsável por regular funções como humor, sono e resposta ao estresse.

“No contexto do TDAH, não há evidências de que o CBD atue diretamente nos circuitos cerebrais ligados à atenção e ao controle da impulsividade. O que se observa, em alguns casos, é uma melhora indireta dos sintomas, pois o CBD pode reduzir ansiedade e agitação, fatores que frequentemente agravam o quadro do TDAH em adultos”, explica o especialista.

O médico esclarece que o uso do CBD para TDAH ainda não faz parte dos protocolos da neurologia como uma primeira escolha.

“A indicação do CBD no TDAH em adultos é considerada apenas em situações muito específicas, geralmente quando o paciente apresenta sintomas associados, como ansiedade ou insônia, e não respondeu adequadamente aos tratamentos convencionais. Antes de prescrever, o neurologista avalia cuidadosamente o histórico clínico, possíveis interações medicamentosas e a presença de outras condições de saúde. O acompanhamento médico é fundamental para garantir a segurança e a eficácia do tratamento”, ressalta.

O que fazer para aliviar os sintomas do TDAH?

De acordo com o Dr. Trilico, o CBD pode ser útil para aliviar sintomas como ansiedade, insônia e agitação mental, que frequentemente coexistem com o TDAH.

“No entanto, é importante destacar que o tratamento do TDAH é multifatorial. O CBD pode ser um complemento, mas dificilmente substitui terapias comportamentais e medicamentos específicos para o transtorno. O ideal é que o tratamento seja individualizado, combinando diferentes abordagens conforme as necessidades de cada paciente”, orienta o neurologista.

O CBD causa dependência?

O neurologista enfatiza que o CBD é um componente não psicoativo da cannabis, ou seja, não causa alterações de consciência nem dependência.

“O uso medicinal do CBD é regulamentado e seguro quando prescrito por profissionais habilitados. É fundamental diferenciar o CBD de outros derivados da cannabis que possuem efeitos psicoativos, como o THC. Buscar informação de qualidade e conversar com um médico são passos essenciais para superar o preconceito e tomar decisões seguras sobre o tratamento”, finaliza Trilico.

Quem é Catia Fonseca?

Cátia Fonseca é apresentadora e jornalista brasileira com uma longa carreira na televisão desde 1994, tendo apresentado programas em diversas emissoras como Rede Mulher, Manchete, Gazeta e Record. Atualmente, comanda o Melhor da Tarde na Band.

