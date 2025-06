Médico alerta após Juliano Cazarré passar por duas cirurgias: 'Não carregar mais que 5 kg'

Pai de seis, Juliano Cazarré passou por duas cirurgias na última semana e precisará ficar alguns dias sem carregar peso; entenda recuperação

Na última semana, Juliano Cazarré (44) foi submetido a duas cirurgias —uma programada para reconstruir o ligamento cruzado anterior, e outra às pressas, após uma queda em casa. Agora, o ator mostra nas redes sociais como tem sido sua recuperação e, para entender melhor o processo, a CARAS Brasil conversou com o cirurgião Rodrigo Surjan.

O médico explica que a recuperação em cirurgias do joelho, como a que Juliano Cazarré fez , depende do tipo de operação. "Existem diversas, e haverá ajustes nas orientações de acordo com a cirurgia. Geralmente, o paciente pode caminhar dentro das primeiras 24 horas após a cirurgia."

"Entretanto, existem orientações mais precisas quanto a carregar cargas mais pesadas ou realizar esforços físicos. Nas primeiras quatro a seis semanas, muitas vezes, orienta-se não carregar mais do que cerca de 5 kg, enquanto exercícios mais significativos podem levar até seis semanas para serem permitidos", acrescenta o médico.

Casado com Leticia Cazarré (39), o ator é pai de seis: Vicente (15), Inácio (12), Gaspar (6), Maria Madalena (4), Maria Guilhermina (3) e Estêvão (1). Porém, o artista passará algumas semanas sem poder carregar peso, e é de extrema importância que a recuperação seja seguida.

"O objetivo da recuperação pós-operatória é, dentro do possível, recuperar o paciente às condições de vida antes do procedimento ou até mesmo melhores. Este processo deve ser planejado antes da cirurgia, com ações que vão desde esclarecimentos ao paciente sobre o período ao redor da cirurgia e sobre o que fazer após ", explica o médico.

