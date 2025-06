Médico alerta após Ivete Sangalo fazer exames que diagnosticaram Preta Gil: 'As chances aumentam'

Ivete Sangalo passou por uma bateria de exames que ajudaram a diagnosticar a cantora Preta Gil

Ivete Sangalo(52) se sumeteu a exames preventivos no início de maio, uma semana antes da amiga, a cantora Preta Gil (50), viajar aos EUA para buscar tratamentos inovadores e em fase experimental para tratar o câncer de intestino que se espalhou para outras áreas do corpo. A intérprete de Quando a chuva passar realizou uma colonoscopia, mesmo exame que ajudou no diagnóstico da filha de Gilberto Gil (82), e uma endoscopia.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Dr. Elzo Mattar, que é clínico geral e cardiologista, explica que Sangalo aiu corretamente ao monitorar sua saúde. Ele, no entanto, alerta sobre a necessidade de, na faixa estária da artista, fazer um acompanhamento que envolva outras áreas do corpo.

"Além do trato gastrointestinal, as mulheres desta faixa etária devem fazer acompanhamento ginecológico e cardiológico. O rastreio de câncer de mama e de colo uterino são de extrema importância. Avaliação ginecológica, mamografia, ultrassom de mamas e exame de Papanicolau (citologia cervical) devem ser feitos periodicamente e o ideal é que seja anual", explica.

"Nesta idade, no período do climatério e no pós menopausa, aumentam as chances de problemas cardiovasculares, como angina, infarto e AVC. É preciso check-ups regulares, que identificarão e tratarão os principais fatores de risco, como pressão alta, diabetes, colesterol elevado e obesidade. Nestas avaliações, serão realizados exames de sangue, eletrocardiograma, ecocardiograma e teste de esteira. Em alguns casos, pode ser necessário outros mais complexos, como angiotomografia de coronárias, que é um exame capaz de avaliar a anatomia das coronárias, que são as artérias do coração, e identificar alguma obstrução, antes da ocorrência de um infarto", acrescenta.

Mattar afirma que o estilo de vida influencia o quadro de saúde, o que exige ainda mais atenção. "Se a mulher tiver antecedente de tabagismo, é importante fazer um rastreio de câncer de pulmão, com realização de tomografia de tórax a partir dos 50 anos, e refazendo a cada 5 anos."

"Manter um estilo de vida saudável, com dieta balanceada, hipocalórica, com baixa quantidade de açúcares e gorduras saturadas, atividade física, diminuir o consumo de álcool, cessar o tabagismo e reduzir o estresse. Importante também fazer o check-up regularmente, com avaliação médica e exames complementares", finaliza o médico.