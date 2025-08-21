CARAS Brasil
Busca
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médico alerta após diagnóstico de Fernanda Rodrigues: 'Costuma crescer de forma lenta'
Bem-estar e Saúde

Médico alerta após diagnóstico de Fernanda Rodrigues: 'Costuma crescer de forma lenta'

Em entrevista à CARAS Brasil, dermatologista explicou sinais do carcinoma basocelular e reforçou cuidados essenciais na prevenção do câncer de pele

Dr. Rodrigo Goudart
por Dr. Rodrigo Goudart

Publicado em 21/08/2025, às 22h15

Fernanda Rodrigues - Reprodução/Instagram
Fernanda Rodrigues - Reprodução/Instagram

Fernanda Rodrigues revelou que enfrenta o retorno do carcinoma basocelular, um tipo de câncer de pele, e recebeu uma onda de mensagens de apoio de amigos e fãs. A atriz afirmou que seguirá em acompanhamento com sua equipe médica e reforçou a importância do diagnóstico precoce, incentivando o público a observar a pele e procurar avaliação ao primeiro sinal de alteração persistente.

O carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele e, quando não tratado, pode causar dano local significativo, apesar de geralmente evoluir de forma lenta e com baixo risco de metástase. “O carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele e se origina das células basais da epiderme. Costuma crescer de forma lenta e raramente espalha para outros órgãos”, afirmou Rodrigo Goudart, médico dermatologista da Clínica Nilo Estética Avançada para CARAS Brasil.

A orientação é ficar atento a mudanças persistentes na pele e buscar avaliação rápida. “Procure um dermatologista se notar uma ferida que não cicatriza em três a quatro semanas, uma lesão que sangra com facilidade ou cresce de forma progressiva”, disse Goudart. Lesões com aspecto perolado, bordas elevadas, crostas recorrentes ou mudança de cor e textura também merecem atenção.

Leia também: Fernanda Rodrigues conta sobre retirada de carcinoma

O principal fator de risco para a doença é a exposição solar acumulada ao longo da vida, o que reforça que medidas de prevenção seguem essenciais no dia a dia, inclusive após o tratamento. “Para se proteger, busque sombra e use filtro solar de amplo espectro com fator a partir de 30, reaplicando a cada duas horas”, orientou o dermatologista. Chapéu de aba larga, óculos com proteção ultravioleta e roupas apropriadas ajudam a reduzir a exposição, mesmo em dias nublados.

O caso de Fernanda Rodrigues recoloca o tema no centro das conversas e reforça a importância do acompanhamento dermatológico, sobretudo para quem já teve câncer de pele. Manter consultas regulares, seguir o plano terapêutico e adotar hábitos consistentes de fotoproteção contribuem para reduzir o risco de novas lesões.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Dr. Rodrigo Goudart

Rodrigo Goudart (CRM: 52-1080008) Dr. Rodrigo Goudart é Médico Dermatologista da Clínica Nilo Estética Avançada, com mais de uma década de trajetória acadêmica e profissional. Especialista em procedimentos estéticos faciais e corporais, como Preenchimentos, Botox, Bioestimuladores de colágeno, MMP, PDRN e Peelings, também se dedica ao diagnóstico e tratamento de doenças dermatológicas, incluindo alopecias, psoríase, acne e câncer de pele. Graduado em Medicina pela UNIGRANRIO, possui Pós-Graduação em Dermatologia e especializações em Cirurgia Dermatológica e Cosmiatria Avançada pelo Instituto IMS, além de diversos cursos de atualização. Seu atendimento é humanizado e personalizado para todas as faixas etárias, com foco na saúde integral da pele.

atrizFernanda Rodrigues
Fernanda Rodrigues Fernanda Rodrigues  

