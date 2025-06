Médico alerta após desabafo de Rafael Zulu: 'Pode ser um gatilho perigoso'

Rafael Zulu relembrou um episódio envolvendo consumo excessivo de energético; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Rossoni explica

O ator Rafael Zulu relembrou uma situação que passou no início do ano. Durante uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo, exibida no último domingo, 15, o artista falou sobre o mal-estar que sentiu após consumir energético em excesso durante uma festa de família em fevereiro . Na época, ele precisou ser internado após sentir o coração acelerado e falta de ar. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Rossoni , médico neurocirurgião, explica o assunto.

Rafael Zulu contou que nunca havia tido problemas ao misturar energético com bebidas alcoólicas. Desta vez, no entanto, teve uma reação que o assustou, mesmo estando acostumado ao consumo. Após analisar os exames, a médica concluiu que ele estava tendo um quadro de fibrilação atrial, que é quando o coração bate fora do compasso.

O que diz o especialista?

O Dr. Guilherme Rossoni, neurocirurgião formado em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo e com residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, alerta para a mistura de álcool com energético.

"Do ponto de vista neurológico, misturar o álcool e o energético pode ser bastante preocupante porque o álcool age como um depressor do sistema nervoso central, ou seja, ele 'desliga' gradualmente partes do nosso cérebro, diminuindo reflexos, a atenção e a capacidade de julgamento. O energético faz exatamente o contrário, ele estimula o cérebro, deixando a pessoa em estado de alerta artificial", afirma.

Segundo o neurocirurgião, quando os dois são consumidos juntos, o cérebro recebe mensagens contraditórias, o que pode causar uma sobrecarga neurológica. O Dr. Guilherme esclarece sobre os perigos desta combinação do álcool e energético.

"Isso pode aumentar o risco de acidentes, comportamentos impulsivos e até crises convulsivas em casos mais extremos. Além disso, em pessoas predispostas, essa sobrecarga pode favorecer picos de pressão no cérebro, alterações de consciência e, em situações graves, até contribuir para eventos neurológicos como o AVC", declara.

Dados que chamam atenção

No ano de 2019, um estudo publicado no periódico Journal of American Heart Association , revelou que o energético interfere no ritmo do coração. A bebida em excesso pode provocar picos de pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e, em algumas pessoas predispostas, arritmias graves como a fibrilação atrial.

"Essa condição pode formar coágulos que se desprendem e chegam ao cérebro, obstruindo vasos sanguíneos, é aí que ocorre o AVC isquêmico. Além disso, os dois juntos sobrecarregam o sistema cardiovascular, e em pessoas com problemas pré existentes pode ser um gatilho perigoso", finaliza o especialista.

