Médico afirma que morte de Nana Caymmi reacende alerta importante: ‘Pode ser reflexo’

Em entrevista à CARAS Brasil, o cardiologista Raphael Boesche Guimarães explica que condição pode estar diretamente relacionada com o desfecho clínico de Nana Caymmi

A cantora Nana Caymmi morreu na última quinta-feira, 1º, aos 83 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de disfunção de múltiplos órgãos, segundo comunicado oficial da família. A artista estava internada há nove meses, quando deu entrada no hospital devido a um quadro de arritmia cardíaca, uma alteração no ritmo dos batimentos do coração. Em entrevista à CARAS Brasil, o cardiologista e clínico geral Raphael Boesche Guimarães explica que essa condição pode estar diretamente relacionada com o desfecho clínico da cantora.

“A arritmia cardíaca ocorre quando o coração bate fora do ritmo normal — mais rápido, mais devagar ou de forma irregular. Em idosos, esse tipo de quadro pode ser reflexo de um sistema cardiovascular já fragilizado. Quando não tratada adequadamente, a arritmia pode evoluir para insuficiência cardíaca e, posteriormente, contribuir para a falência de outros órgãos”, informa o médico.

A disfunção de múltiplos órgãos ocorre quando diferentes sistemas do corpo — como rins, fígado, pulmões e coração — deixam de funcionar de maneira adequada. Segundo Raphael, o corpo humano funciona como uma rede interdependente, e o colapso de um órgão pode desencadear reações em cadeia.

“Se o coração não consegue bombear sangue de forma eficiente por causa de uma arritmia ou insuficiência cardíaca, outros órgãos começam a sofrer com a falta de oxigênio e nutrientes. Isso pode levar, progressivamente, à falência sistêmica do organismo”, afirma.

Ainda segundo o especialista, arritmias cardíacas são relativamente comuns em pessoas com mais de 70 anos, sobretudo em quem já tem histórico de hipertensão, diabetes ou doença coronariana. O acompanhamento médico é essencial para prevenir complicações mais graves.

“É importante entender que sintomas como palpitações, tontura, cansaço excessivo e desmaios não devem ser ignorados. Com diagnóstico precoce e controle adequado, muitas arritmias podem ser tratadas com medicamentos ou procedimentos específicos, evitando desfechos como o da Nana”, finaliza cardiologista.

INTERNAÇÃO EM AGOSTO DE 2024

A cantora Nana Caymmi foi internada em agosto de 2024. Na época, ela foi diagnosticada com um quadro de arritmia cardíaca. No hospital, ela precisou passar por cateterismo e traqueostomia para auxiliar na respiração.

Anteriormente, a artista já tinha sido internada na Unidade Coronariana da Casa de Saúde São José para colocar um marca-passo em julho de 2024. Além disso, ela enfrenta desafios sobre a mobilidade e precisa de recuperação física.

A veterana teve duas filhas, Stella Teresa e Denise Maria, frutos do casamento com Gilberto José Aponte Paoli. Nana Caymmi era o nome artístico de Dinahir Tostes Caymmi. Ela nasceu em 29 de abril de 1941, no Rio de Janeiro, e era filha do cantor e compositor Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris.

