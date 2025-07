Médica sobre tratamento de Adriane Galisteu: 'Não resolve todos os problemas'

A CARAS Brasil conversou com a ginecologista Maira Campos sobre reposição hormonal da Adriane Galisteu, seus efeitos e mitos, como o risco de câncer

Aos 52 anos, Adriane Galisteu (52) abriu o jogo sobre como a reposição hormonal tem sido uma aliada importante em sua jornada pela menopausa. A apresentadora revelou que o tratamento vem transformando sua qualidade de vida, mas quais serão os cuidados para essa fase?

Em entrevista para a CARAS Brasil, a ginecologista endócrina Maira Campos explicou os efeitos, riscos e cuidados indispensáveis para quem pensa em adotar o mesmo caminho de Galisteu.

Reposição hormonal precisa andar junto com um estilo de vida saudável

Galisteu mencionou que manter uma rotina saudável foi essencial para o sucesso do tratamento. E a ciência confirma: a reposição hormonal (RH) funciona melhor quando aliada a hábitos consistentes.

“O estilo de vida saudável é um fator crucial para potencializar os benefícios da reposição hormonal e garantir um envelhecimento mais equilibrado”, afirma a médica.

Segundo a ginecologista, os pilares que sustentam um bom resultado incluem:

Alimentação equilibrada : rica em antioxidantes (frutas, vegetais, castanhas), cálcio e vitamina D. Evitar ultraprocessados pode melhorar a regulação hormonal.

: rica em antioxidantes (frutas, vegetais, castanhas), cálcio e vitamina D. Evitar ultraprocessados pode melhorar a regulação hormonal. Exercícios físicos regulares : aumentam a massa muscular, protegem o coração e reduzem o risco de doenças crônicas como diabetes.

: aumentam a massa muscular, protegem o coração e reduzem o risco de doenças crônicas como diabetes. Sono de qualidade : noites bem dormidas ajudam no equilíbrio hormonal e no controle do estresse.

: noites bem dormidas ajudam no equilíbrio hormonal e no controle do estresse. Redução do estresse: práticas como meditação e ioga reduzem o cortisol, que pode interferir negativamente na ação dos hormônios.

“A RH sozinha não resolve todos os problemas; ela é parte de um plano mais amplo para a saúde física e mental”, pontua a ginecologista.

Quais são os riscos e contraindicações da reposição hormonal?

Embora bastante segura quando bem indicada, a reposição hormonal exige atenção: “A reposição hormonal, quando bem indicada, é bastante segura, mas existem riscos e contraindicações que precisam ser considerados”, alerta Maira.

Riscos mais comuns:

Maior chance de trombose venosa profunda e, em alguns casos, embolia pulmonar (mais comuns na via oral do que na transdérmica).

e, em alguns casos, (mais comuns na via oral do que na transdérmica). Pequeno aumento no risco de câncer de mama , especialmente em tratamentos superiores a cinco anos.

, especialmente em tratamentos superiores a cinco anos. Riscos cardiovasculares, principalmente em mulheres com histórico da doença ou que iniciam a reposição tardiamente.

Contraindicações absolutas:

Histórico de câncer de mama estrogênio-dependente

Doença hepática grave

Trombofilias conhecidas , como a mutação no Fator V de Leiden

, como a mutação no Fator V de Leiden Casos recentes de AVC ou doença cardiovascular grave

O acompanhamento médico é indispensável

A segurança do tratamento depende do monitoramento contínuo: “O objetivo do monitoramento é garantir benefícios máximos com riscos mínimos para cada paciente”, afirma a médica.

Os exames de rotina incluem:

Avaliação clínica detalhada

Mamografia e ultrassonografia transvaginal

Perfil lipídico e densitometria óssea (em casos de risco para osteoporose)

Monitoramento de efeitos colaterais para ajuste da dosagem e da via de aplicação

Afinal, reposição hormonal causa câncer?

Essa dúvida ainda assusta muitas mulheres. Mas, segundo a médica, os receios estão desatualizados: “Esse medo é comum e compreensível, mas as pesquisas mais recentes mostram que a reposição hormonal, quando bem indicada, é segura para a maioria das mulheres”, afirma.

Veja o que os estudos atuais apontam:

O risco de câncer de mama pode aumentar discretamente com o uso prolongado de hormônios combinados, mas esse risco depende de fatores como dose, tempo de uso e biotipo da paciente.

pode aumentar discretamente com o uso prolongado de hormônios combinados, mas esse risco depende de fatores como dose, tempo de uso e biotipo da paciente. Mulheres que iniciam a reposição antes dos 60 anos ou até 10 anos após a menopausa têm mais benefícios do que riscos , especialmente para o coração e os ossos.

, especialmente para o coração e os ossos. A RH protege contra a osteoporose e fraturas em longo prazo.

e fraturas em longo prazo. A presença do útero exige o uso de progesterona combinada ao estrogênio, para evitar risco de câncer de endométrio.

Segundo Maira, grande parte do medo atual vem de interpretações equivocadas de estudos antigos, como o WHI (Women's Health Initiative): “Hoje sabemos que a reposição é mais benéfica para mulheres abaixo dos 60 anos ou nos 10 primeiros anos após a menopausa. Nem toda mulher pode ou deve fazer RH, mas as que são elegíveis normalmente têm mais benefícios do que riscos quando o tratamento é bem indicado e acompanhado.”

