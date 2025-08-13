Médica sobre quadro de Bolsonaro: 'Os sinais mais comuns incluem queimação'

Jair Bolsonaro solicitou autorização para uma saída temporária da prisão domiciliar. O político pediu reavaliação de alguns sintomas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (70), que cumpre prisão domiciliar, solicitou autorização para uma saída temporária a fim de realizar exames médicos. Ele busca atendimento por causa de crises frequentes de refluxo e soluços refratários. Segundo o portal g1, os advogados pediram ao ministro Alexandre de Moraes (56) que o político seja liberado no sábado, 16, para passar por avaliação médica.

O pedido foi autorizado, mas o ministro determinou que Jair Bolsonaro apresente um atestado de comparecimento no prazo de 48 horas após a finalização dos exames, com a data e horários dos atendimentos. A defesa declarou sobre o quadro do político.

"A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde do peticionante [Bolsonaro]", informou o G1.

O que diz a médica especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP). A especialista fala sobre estes quadros.

"Crises frequentes de refluxo ocorrem quando o conteúdo ácido do estômago retorna repetidamente para o esôfago, causando sintomas como azia, queimação no peito ou garganta e gosto amargo na boca", declara.

Sobre os soluços refratários, a médica aponta: "São episódios de soluço que persistem por mais de 48 horas ou retornam frequentemente, sem melhora espontânea, podendo indicar uma causa subjacente mais complexa".

Dados que chamam a atenção

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é comum no Brasil, afetando cerca de 12% a 20% da população urbana, segundo a Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia . Os sintomas são:

"No refluxo, os sinais mais comuns incluem queimação retroesternal, regurgitação de alimentos ou líquidos, sensação de “bolo” na garganta e tosse crônica. Nos soluços refratários, o sinal principal é a persistência do soluço, muitas vezes acompanhado de dificuldade para comer, falar ou dormir. Em ambos os casos, podem surgir sintomas associados como dor abdominal, náuseas, perda de apetite e, em casos mais graves, perda de peso", finaliza ao analisar o caso do ex-presidente Bolsonaro.

Jair Bolsonaro

Jair Messias Bolsonaro foi o 38º presidente do Brasil, eleito em 2018. É casado com Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher. Ele é capitão reformado do Exército e também foi vereador pelo Rio de Janeiro (1989) e deputado federal.

Leia mais: Jair Bolsonaro relata nova crise e pede para deixar prisão domiciliar; saiba o que ele tem

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO POLÍTICO JAIR MESSIAS BOLSONARO NAS REDES SOCIAIS: