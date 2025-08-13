CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica sobre quadro de Bolsonaro: 'Os sinais mais comuns incluem queimação'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Médica sobre quadro de Bolsonaro: 'Os sinais mais comuns incluem queimação'

Jair Bolsonaro solicitou autorização para uma saída temporária da prisão domiciliar. O político pediu reavaliação de alguns sintomas

Dra. Giovana G. De Paula
por Dra. Giovana G. De Paula

Publicado em 13/08/2025, às 15h07 - Atualizado às 17h59

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bolsonaro busca atendimento por causa de crises frequentes de refluxo e soluços refratários - Foto: Reprodução/Instagram @jairmessiasbolsonaro
Bolsonaro busca atendimento por causa de crises frequentes de refluxo e soluços refratários - Foto: Reprodução/Instagram @jairmessiasbolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (70), que cumpre prisão domiciliar, solicitou autorização para uma saída temporária a fim de realizar exames médicos. Ele busca atendimento por causa de crises frequentes de refluxo e soluços refratários. Segundo o portal g1, os advogados pediram ao ministro Alexandre de Moraes (56) que o político seja liberado no sábado, 16, para passar por avaliação médica.

O pedido foi autorizado, mas o ministro determinou que Jair Bolsonaro apresente um atestado de comparecimento no prazo de 48 horas após a finalização dos exames, com a data e horários dos atendimentos. A defesa declarou sobre o quadro do político. 

"A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde do peticionante [Bolsonaro]", informou o G1.

O que diz a médica especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP). A especialista fala sobre estes quadros.

"Crises frequentes de refluxo ocorrem quando o conteúdo ácido do estômago retorna repetidamente para o esôfago, causando sintomas como azia, queimação no peito ou garganta e gosto amargo na boca", declara.

Sobre os soluços refratários, a médica aponta: "São episódios de soluço que persistem por mais de 48 horas ou retornam frequentemente, sem melhora espontânea, podendo indicar uma causa subjacente mais complexa".

Dados que chamam a atenção

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é comum no Brasil, afetando cerca de 12% a 20% da população urbana, segundo a Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia. Os sintomas são:

"No refluxo, os sinais mais comuns incluem queimação retroesternal, regurgitação de alimentos ou líquidos, sensação de “bolo” na garganta e tosse crônica. Nos soluços refratários, o sinal principal é a persistência do soluço, muitas vezes acompanhado de dificuldade para comer, falar ou dormir. Em ambos os casos, podem surgir sintomas associados como dor abdominal, náuseas, perda de apetite e, em casos mais graves, perda de peso", finaliza ao analisar o caso do ex-presidente Bolsonaro. 

Jair Bolsonaro

Jair Messias Bolsonaro foi o 38º presidente do Brasil, eleito em 2018. É casado com Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher. Ele é capitão reformado do Exército e também foi vereador pelo Rio de Janeiro (1989) e deputado federal.

Leia mais: Jair Bolsonaro relata nova crise e pede para deixar prisão domiciliar; saiba o que ele tem

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO POLÍTICO JAIR MESSIAS BOLSONARO NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Giovana G. De Paula

Dra. Giovana G. De Paula (CRM 259.464) é formada em Medicina pela UNOESTE. Atualmente, exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP), atuando com foco em urgência e emergência, além de atuar na enfermaria da Clínica Médica. Na cidade de Ourinhos (SP), é membro da Equipe Megatronic UTI Móvel, onde realiza transferências inter-hospitalares de pacientes em cuidado intensivo.

BolsonaromédicaPrisão Domiciliar

Leia também

ENTENDA

Nadja Haddad revelou que o filho recebeu o diagnóstico de roséola - Foto: Divulgação/SBT

Médica explica diagnóstico do filho de Nadja Haddad: 'Não existe um remédio'

Entenda!

Harrison Ford tem 83 anos - Reprodução/Getty Images

Médica analisa decisão de Harrison Ford: 'A idade é só um número'

ENTENDA

Nas redes sociais, inúmeras pessoas têm compartilhado o uso de chupetas para adultos - Foto: Reprodução/Instagram @aryfontoura

Ary Fontoura posta vídeo de chupeta e dentista aponta: 'Não compensa os danos que pode causar'

NOVA TENDÊNCIA?

A especialista falou sobre os riscos do uso de chupetas para adultos - Reprodução/Instagram

Especialista alerta sobre uso de chupetas para adultos após vídeo de Ary Fontoura: 'Problemática'

EMAGRECIMENTO

O especialista explicou mais detalhes da perda de peso de Gracyanne Barbosa para a Dança dos Famosos - Reprodução/Globo/Léo Rosario

Especialista alerta sobre perda de peso Gracyanne Barbosa para a Dança dos Famosos: 'Risco'

Entenda!

Amanda Djehdian - Reprodução/Instagram

Médica explica benefícios além da estética em cirurgia de Amanda Djehdian para lipedema

Últimas notícias

Astróloga aponta que Marcelo tem vocação para percussão e somAstróloga sobre personalidade do filho de Ivete Sangalo: 'Por isso que ele se dá tão bem'
Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor! Estela toma atitude surpreendente após descaso de Zulma no orfanato
Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli fazem festa para a filha, ManuellaTiciane Pinheiro e Cesar Tralli fazem festa luxuosa para a filha. Veja a decoração
Harrison Ford tem 83 anosMédica analisa decisão de Harrison Ford: 'A idade é só um número'
Nas redes sociais, inúmeras pessoas têm compartilhado o uso de chupetas para adultosAry Fontoura posta vídeo de chupeta e dentista aponta: 'Não compensa os danos que pode causar'
FaustãoValor estimado da fortuna de Faustão é revelado
Mariana Rios fala sobre a sogra, Ana Maria DinizMariana Rios abre o jogo sobre sua relação com a sogra
Bianca BinBianca Bin revela ‘exigência’ que a impede de voltar às novelas hoje em dia
Luigi Di SarnoMúsico Luigi Di Sarno morre após comer sanduíche de brócolis
Roberta MirandaRoberta Miranda defende sua sexualidade: 'Sou bi com muito orgulho'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade