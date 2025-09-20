Médica sobre cuidados com Carol Peixinho após o parto: ‘É tão importante quanto cuidar do bebê’

Carol Peixinho deu à luz Bento, seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho. O pequeno nasceu na madrugada da última sexta-feira, 19

A família de Thiaguinho e Carol Peixinho está completa! Na madrugada da última sexta-feira, 19, a influenciadora digital deu à luz Bento, primeiro filho do casal. A notícia foi revelada ao público pelos papais do pequeno em uma publicação conjunta através das redes sociais.

Carol e Thiaguinho também compartilharam com os fãs as primeiras fotos do recém-nascido, registradas logo após o parto: “Oi, gente! Cheguei! Sou eu, BENTO! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e papai está radiante de felicidade!”, escreveu a influenciadora na legenda.

O que diz a médica ginecologista?

Para entender mais sobre os cuidados com as mulheres após o parto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista e especialista no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP).

Segundo a Dra. Ana Paula Fonseca é importante reforçar que o pós-parto, seja natural ou cesárea, traz intensas mudanças emocionais. “É normal sentir-se fragilizada nesse período. Por isso, conversar, pedir ajuda e até buscar apoio psicológico, se necessário, faz parte do cuidado integral com a mãe”, afirma a ginecologista.

Cuidados com a mãe e o neném

A Dra. Ana Paula Fonseca aponta que Carol Peixinho inicia agora sua jornada na maternidade, cercada pelo carinho de Thiaguinho e do pequeno Bento. Entre noites de descobertas, cuidados com o bebê e atenção à própria saúde, a ex-BBB vive um capítulo transformador. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda atenção de alta qualidade para mães e bebés nas primeiras seis semanas após o parto.

“Cuidar de Carol nesse momento é tão importante quanto cuidar do bebê. O bem-estar da mãe reflete diretamente na qualidade desse vínculo inicial com o filho”, finaliza a Dra. Ana Paula Fonseca ao reforçar cuidados com gestantes em casos como da personalidade da internet Carol Peixinho.

