Médica revela segredo para skincare de sucesso após diagnóstico de Ana Castela: “É essencial"

Em entrevista à CARAS Brasil, dermatologista explica perigos da acne e ensina como cuidar da pele após diagnóstico de Ana Castela

Ana Castela (21) passou por um tratamento contra acne e, em maio de 2024, contou que está satisfeita com os resultados. Ela desabafou com os seguidores que o problema afetou diretamente sua autoestima e mostrou as espinhas espalhadas por seu rosto.

"Comecei a fazer tratamento, essa é a minha pele. Não tem espinhas, mas tem manchinhas que também estou cuidando para tirar. Já é uma grande conquista", disse ela, na época. A cantora não revelou os procedimentos ou medicamentos usados para eliminar as espinhas.

O fato é que a acne pode ser um perigo e porta de entrada para a ação de bactérias. CARAS Brasil conversa com a Dra. Luciana Maluf, médica dermatologista, para entender os perigos de se espremer espinha. "Não é recomendado", alerta.

"Essa é uma daquelas tentações que muita gente não resiste, não é? Mas não podemos espremer sem um conhecimento na área e aqui vai: espremer a acne pode causar mais problemas do que resolver. Não é recomendado pelo risco de infecção, pode causar manchas após esta inflamação provocada, pode levar às cicatrizes, piorando o quadro de acne", explica.

"Quando você espreme com os dedos (que muitas vezes não estão 100% limpos), empurra bactérias para dentro da pele. O trauma de apertar a pele aumenta a inflamação local, ativa a produção de melanina e pode deixar marcas escuras (principalmente em peles morenas e negras). Espremer cravos e espinhas também pode formar aquelas cicatrizes mais profundas e inestéticas, difíceis de tratar depois. Por isso, procure um profissional adequado antes de manipular a pele sem as devidas orientações", complementa.

A médica alerta que, em alguns casos, a acne espremida pode ser fatal para o paciente. "Sim, em casos raros, uma acne infeccionada no rosto pode levar a complicações graves, inclusive fatais, mas isso é extremamente raro", ressalta.

Como fazer um skincare de sucesso?

Luciana revela que, para ter uma skincare de sucesso, o ideal é escolher os produtos certos para o seu tipo de pele. Uma rotina bem estruturada pode transformar a saúde da sua pele a longo prazo. O recomendado é começar pelo básico.

"Um sabonete para limpeza para remover sujeira, oleosidade, impurezas e maquiagem, preparando a pele para os outros passos, um tônico para equilibrar o pH cutâneo e ajudar a remover resíduos que sobraram após a limpeza, um hidratante para manter a barreira cutânea saudável e reter a umidade na pele; e, por fim, um protetor solar com fator mínimo 30 para proteger dos danos solares, prevenindo envelhecimento precoce e câncer de pele", finaliza a médica após cantora revelar problema com acne..