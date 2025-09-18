Médica revela qual é o tratamento mais seguro para o câncer de Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro removeu duas lesões de câncer de pele nesta semana e médica dermatologista explica o que é a doença, o diagnóstico e o tratamento

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro foi diagnosticado com carcinoma de células escamosas ‘in situ’, que é um tipo inicial de câncer de pele. O político removeu as lesões em um procedimento cirúrgico e apenas precisará fazer acompanhamento periódico no médico, sem tratamentos adicionais. A partir disso, a médica dermatologista Dra. Lara Fileti Arruda explicou para a CARAS Brasil sobre o que é a doença, o diagnóstico e o tratamento de casos como o de Bolsonaro.

O que é o carcinoma de células escamosas ‘in situ’ e o diagnóstico

A dermatologista Dra. Lara Fileti Arruda contou sobre o que este problema de pele. “É uma forma inicial de carcinoma de células escamosas (essas células ficam localizadas na epiderme e nas mucosas) que é limitado à camada mais externa da pele, a epiderme, por isso dito “in situ” e que ainda não invadiu camadas mais profundas“, afirmou ela.

“O carcinoma de células escamosas ocorre com maior frequência em áreas da pele expostas ao sol. A pele afetada fica com um placa avermelhada com descamação, muitas vezes pode ser confundida com uma dermatite ou uma micose localizada, mas que não há melhora”, completou.

O diagnóstico é feito por meio de exames após a remoção da lesão suspeita. “Por meio do exame físico dermatológico, ao realizarmos a dermatoscopia é possível encontrarmos achados que sugerem o diagnóstico, mas o diagnóstico só é confirmado após a biópsia da lesão. O tratamento mais seguro e efetivo é o cirúrgico, através da remoção da lesão“, afirmou a médica.

O tratamento e a prevenção

O tratamento mais seguro e efetivo para o câncer de pele que atingiu Bolsonaro é a cirurgia para remover as lesões. “Contra esse tipo específico, a cirurgia é curativa. No entanto, é necessário o acompanhamento, pois o paciente que já teve uma lesão, tem mais predisposição a ter outras no futuro e, quanto antes essas lesões forem diagnosticadas, mais fácil e eficaz é o tratamento“, declarou ela, e completou: “Realizada a cirurgia e o laudo anatomopatológico vindo descrito com margens cirúrgicas livres, essa lesão não volta a aparecer no mesmo lugar. Mas o paciente pode apresentar lesões novas em outros locais“.

A prevenção deve ser feita ao longo da vida de todas as pessoas com cuidados no dia a dia. “Como os carcinomas de células escamosas estão relacionados à exposição aos raios UV, a recomendação é evitar essa exposição de toda forma desde a infância, se possível“, contou a médica. Confira abaixo as dicas fundamentais para prevenir o câncer de pele:

Evitar o sol principalmente entre 10h e 16h, evitar banhos de sol e o uso de bronzeamento artificial;

Usar vestuário de proteção: camisas de mangas compridas, calças e chapéu de aba grande;

Usar protetor solar com fator de proteção solar (FPS) 30 no mínimo, com proteção contra raios UVA e UVB e fazer novas aplicações a cada 2 horas e depois de nadar ou transpirar;

Visitar seu dermatologista regularmente para realização de uma busca ativa de lesões suspeitas.

