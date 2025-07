Médica revela por que estado de Bolsonaro exige atenção: 'O corpo está tentando avisar'

Em entrevista para a CARAS Brasil, a médica Patrícia Almeida analisa o estado de saúde de Jair Bolsonaro após boletim médico

Após enfrentar episódios persistentes de soluços e vômitos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (69) deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, na quarta-feira (2), onde passou por uma endoscopia digestiva alta. O exame revelou esofagite intensa com erosões na mucosa do esôfago e gastrite moderada , quadro que exigirá repouso domiciliar, intensificação de medicamentos, dieta controlada e até moderação na fala.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a gastroenterologista e hepatologista Dra. Patrícia Almeida analisou o diagnóstico e explicou os possíveis desdobramentos da condição de saúde do ex-presidente do Brasil.

O que é a esofagite e por que o quadro de Bolsonaro é considerado grave?

A endoscopia identificou uma esofagite intensa com erosões visíveis, o que indica um estágio avançado da inflamação. Segundo a Dra. Patrícia, o cenário está diretamente relacionado a episódios de refluxo ácido no esôfago, algo frequente em pacientes com histórico cirúrgico abdominal complexo, como é o caso de Bolsonaro.

“A esofagite é uma inflamação da mucosa do esôfago, a camada que reveste internamente o tubo que liga a boca ao estômago. Essa inflamação ocorre, na maioria das vezes, por conta do refluxo gastroesofágico, que é o retorno do conteúdo ácido do estômago para o esôfago. O problema é que, diferentemente do estômago, o esôfago não está preparado para lidar com a acidez, e por isso a mucosa sofre com a agressão, ficando inflamada e, em casos mais graves, com feridas visíveis (erosões)”, detalha a médica.

Ainda de acordo com a especialista, o histórico cirúrgico de Bolsonaro pode ter contribuído para o agravamento do quadro:

“No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele passou por diversas cirurgias abdominais, e também teve episódios de suboclusão intestinal, ou seja, obstruções parciais do intestino que causam vômitos frequentes e forçados. Esses fatores, em conjunto, podem causar alterações anatômicas e funcionais no trato digestivo, principalmente no esvaziamento gástrico. Isso favorece o refluxo ácido e expõe a mucosa do esôfago repetidamente a esse conteúdo agressivo — o que explica um quadro de esofagite tão intenso como o que foi identificado.”

Existe risco de câncer?

O boletim médico não mencionou alterações que sugiram complicações mais sérias, como o esôfago de Barrett, condição que pode evoluir para câncer de esôfago em casos crônicos. Ainda assim, a médica alerta para a importância do acompanhamento: “É importante tranquilizar: não estamos falando de câncer. A esofagite, mesmo quando intensa, é uma condição inflamatória, geralmente causada por refluxo, e tem tratamento e cura”, afirma.

Leia também: Boletim médico revela diagnóstico de Jair Bolsonaro após crises

“No entanto, quando a inflamação do esôfago se mantém por muitos anos sem tratamento, ela pode provocar alterações na mucosa, como o chamado esôfago de Barrett. Essa é uma condição que, em alguns casos, pode evoluir para câncer de esôfago. Mas esse risco ocorre apenas com a inflamação crônica e mal acompanhada ao longo do tempo.”

Ela completa: “No caso do ex-presidente, o boletim não menciona nenhuma alteração desse tipo, o que sugere que a condição foi identificada e abordada a tempo. O tratamento adequado é essencial para evitar complicações futuras.”

Quando os sintomas exigem atenção?

Soluços persistentes e vômitos frequentes, os sintomas que levaram Bolsonaro ao hospital, são muitas vezes minimizados. No entanto, a especialista alerta que esses sinais podem indicar sérios distúrbios no sistema digestivo.

“Soluços persistentes, vômitos frequentes e sensação de náusea podem parecer sintomas banais, mas quando se tornam recorrentes ou prolongados, devem ser motivo de atenção. O corpo está tentando avisar que algo não vai bem”, explica.

A médica garante: “Esses sinais podem estar associados a distúrbios do esvaziamento gástrico, refluxo gastroesofágico, obstruções intestinais ou até condições neurológicas, dependendo do contexto.”

“No caso do ex-presidente, a combinação de múltiplas cirurgias abdominais e episódios de suboclusão intestinal pode ter comprometido a motilidade do sistema digestivo. Isso leva à retenção do conteúdo gástrico, favorecendo os vômitos e aumentando o risco de refluxo ácido — que, por sua vez, agride o esôfago e gera os sintomas relatados.”

A médica ainda deixa um alerta final para o público: “Se uma pessoa apresenta soluços persistentes, náuseas sem explicação, vômitos frequentes, perda de peso, queimação no peito ou sensação de alimento parado na garganta, é importante procurar avaliação médica. Ignorar esses sinais pode permitir que um problema simples evolua para algo mais complexo.”