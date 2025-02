Médica reforça necessidade de tratamento psicológico para Preta Gil: 'Fundamental'

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisiatra Regina Fornari Chueire ressalta a importância de uma equipe multidisciplinar no tratamento de Preta Gil

Preta Gil (50) segue internada após sua cirurgia para retirada de tumores, que durou 21 horas, realizada em dezembro do ano passado. A artista conta com uma equipe multidisciplinar para cuidar de sua reabilitação, que conta com diversas frentes fundamentais para o processo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica fisiatra Regina Fornari Chueire reforça que, além do tratamento fisioterápico e de outros cuidados médicos, é importante que Preta Gil tenha um acompanhamento psicológico .

"O acompanhamento psicológico é fundamental para o êxito do programa de reabilitação dos pacientes", começa a especialista. "Reforçando por meio de terapias comportamentais que busca novos padrões de resposta frente ao impacto causado pela doença para que este possa lidar com as emoções negativas e ressignificar situações."

"A fisioterapia e o acompanhamento de toda equipe multidisciplinar são fundamentais nas cirurgias de grande porte e longa duração", completa. Em dezembro do ano passado, a artista foi submetida a uma cirurgia para retirada de tumores localizados nos linfonodos, ureter e peritônio. O procedimento durou 21 horas, e foi realizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Dias após a operação, ela começou seu processo de reabilitação, contando com fisioterapia. Chueire também acrescenta ao dizer que muitos tratamentos podem ser encontrados no gratuitamente no em serviços do SUS, Sistema Único de Saúde. "Muitos desses tratamentos reabilitacionais podem ser encontrados em alguns serviços do SUS, além da saúde complementar e serviços privados."

Preta Gil recebeu o diagnóstico do câncer no intestino, também chamado colorretal, em janeiro de 2023. À época, ela passou por uma cirurgia para remover o tumor e o útero, e anunciou a alta médica em dezembro. Porém, o câncer voltou em quatro lugares do corpo e ela retomou o tratamento em agosto de 2024.

