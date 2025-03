Médica reforça importância do tratamento para doença de João Gordo: 'Qualidade de vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica pneumologista Maria Cecília Maiorano detalha o tratamento para o diagnóstico de João Gordo

João Gordo(60), apresentador conhecido pelos trabalhos na MTV Brasil e na banda Ratos de Porão, revelou em 2022 o diagnóstico de DPOC —a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Apesar de não ter cura, o quadro possui tratamento, que se torna fundamental para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que a doença que atinge João Gordo tem diversas abordagens para seu tratamento. A especialista diz que o passo mais importante é parar de fumar, já que o tabagismo é uma das principais causas do quadro e pode agravar ainda mais a condição.

"A DPOC não tem cura, mas o tratamento pode controlar os sintomas e retardar a progressão da doença. O passo mais importante é parar de fumar, pois isso impede que o quadro piore ainda mais.

O tratamento envolve diversas abordagens que ajudam a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida", explica. Confira abaixo medidas importantes para o tratamento da doença:

Vacinação contra gripe e pneumonia é essencial para prevenir infecções que podem agravar a doença;

Exercícios físicos supervisionados, dentro de um programa de reabilitação pulmonar, são fundamentais para fortalecer a musculatura respiratória e aumentar a capacidade de realizar atividades diárias;

Uso de medicações inalatórias, como broncodilatadores e corticoides, facilita a respiração e reduz as crises;

Tratar doenças associadas, como ansiedade e depressão, que são frequentes nesses pacientes.

Maiorano diz que pacientes em níveis críticos de oxigenação podem precisar de oxigenoterapia, para manter o funcionamento adequado do organismo. Além disso, existem casos específicos que podem precisar de procedimentos endoscópicos ou cirúrgicos.

"Nos casos mais graves, o transplante pulmonar pode ser uma opção. Com o tratamento adequado, muitos pacientes conseguem levar uma vida mais ativa e com menos limitações", completa. A médica ainda diz que a possibilidade de levar uma vida normal convivendo com a doença depende do grau de comprometimento dos pulmões.

"Nos casos mais leves, o tratamento adequado permite que a pessoa tenha uma rotina praticamente normal. Já nos mais avançados, a doença pode limitar bastante. O tratamento melhora significativamente a qualidade de vida, reduz as hospitalizações e aumenta a tolerância ao esforço. O diagnóstico precoce e o acompanhamento médico são essenciais para que o paciente permaneça ativo e independente pelo maior tempo possível."

