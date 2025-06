Médica reforça importância do diagnóstico precoce no quadro de Otaviano Costa: 'Reduz riscos'

Otaviano Costa recordou a descoberta de um aneurisma através de seu Instagram; entenda a importância do diagnóstico precoce para o quadro

No início do mês, Otaviano Costa (52) usou seu perfil do Instagram para recordar o diagnóstico de um aneurisma da aorta que enfrentou em 2024. À época, o apresentador precisou passar por uma longa cirurgia e, após o sucesso do tratamento, reforçou a importância do diagnóstico precoce para a condição e dos exames de checkup.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã vascular Aline Lamaita assegura que o diagnóstico precoce para aneurismas, sejam do tipo que Otaviano Costa enfrentou ou outros , pode reduzir as complicações, sequelas e fazer com que o prognóstico seja melhor.

"O ideal é que o aneurisma seja identificado precocemente, acompanhado e, se necessário, tratado de forma planejada, o que reduz muito os riscos e melhora o prognóstico", explica a médica, que também aponta as possíveis sequelas do quadro.

Leia também: Médica alerta possíveis complicações do quadro de Otaviano Costa: 'Extremamente graves'

"Há sequelas principalmente quando ele rompe ou mesmo quando o tratamento cirúrgico é feito em uma situação de urgência", pontua. "Nas cirurgias para aneurismas da aorta, dependendo da extensão e do tempo até o atendimento, pode haver prejuízos circulatórios, renais ou respiratórios."

"Já no caso dos aneurismas cerebrais, as sequelas podem envolver alterações neurológicas como dificuldade de fala, perda de movimentos, comprometimento da memória ou do raciocínio", acrescenta a especialista.

ENTENDA O QUADRO

A cirurgiã vascular explica que o aneurisma é uma dilatação anormal da parede de uma artéria. "Como se fosse uma 'bexiga enchendo', que se forma por enfraquecimento da estrutura do vaso", exemplifica. A especialista diz que, apesar de os aneurismas mais conhecidos serem os cerebrais, da aorta abdominal e os torácicos, o quadro pode acontecer em diferentes regiões do corpo.

A médica ainda alerta que, na maioria dos casos, o aneurisma pode crescer de maneira silenciosa, sem provocar sintomas. Por isso, muitos pacientes não sabem da existência da condição e, quando ele começa a dar sinais, já pode estar em um estágio avançado.

Leia mais em: Otaviano Costa destaca mudanças na TV após 35 anos de carreira: 'Necessária para sobreviver'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE OTAVIANO COSTA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: