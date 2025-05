Médica reforça importância do diagnóstico precoce na doença de Carla Diaz: 'Salva vidas'

Carla Diaz enfrentou o câncer na tireoide em 2020; em entrevista à CARAS Brasil, a médica integrativa Olívia Grimaldi aponta chances de cura da doença

Durante a pandemia de Covid-19, em junho de 2020, a atriz Carla Diaz (34) enfrentou o diagnóstico de um câncer na tireoide. À época, ela contou que, graças ao diagnóstico precoce, realizou a cirurgia para remoção do nódulo maligno e, em dezembro do mesmo ano, anunciou que estava curada.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica integrativa Olívia Grimaldi explica que em casos como o de Carla Diaz o diagnóstico precoce traz benefícios . "Salva vidas e evita tratamentos mais invasivos. Mas mais do que isso: o diagnóstico precoce abre uma janela de cuidado profundo."

"Na medicina funcional integrativa, aproveitamos esse momento para cuidar do terreno que gerou a doença: corrigir deficiências, ajustar hábitos, reduzir inflamação, tratar a microbiota e fortalecer o corpo como um todo. É sobre oferecer um pós-tratamento com mais autonomia, consciência e vitalidade. Porque saúde não é só ausência de doença. É viver com presença, energia e propósito."

Leia também: Carla Diaz se manifesta após internautas apontarem mudança na aparência

Grimaldi ainda diz que, na maioria dos casos do câncer de tireoide, a chance de cura é elevada. "O câncer de tireoide mais comum, o papilífero, tem alto índice de cura quando detectado cedo, em torno de 95% dos casos em adultos e 100% em crianças. Ele geralmente começa com um nódulo descoberto em ultrassom."

"A partir daí, pode ser indicada a punção (PAAF), que analisa as células do nódulo. A classificação pelo sistema Bethesda ajuda a decidir se é necessário operar, acompanhar ou investigar mais. O tratamento tradicional envolve cirurgia e, às vezes, iodo radioativo. Mas na minha prática integrativa, eu cuido também do entorno: intestino, imunidade, nutrição, sono e estado emocional. A recuperação precisa ser completa", completa a especialista.

Leia mais em: Carla Diaz fala sobre sonho de ser mãe e revela importante decisão: 'Momento certo'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CARLA DIAZ EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: