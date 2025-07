Médica orienta Rachel Sheherazade após técnica estética: 'Resultado inicial não é o definitivo'

A jornalista Rachel Sheherazade recorre à técnica estética e dermatologista revela o passo a passo do protocolo para um rejuvenescimento eficaz

A jornalista e apresentadora Rachel Sheherazade (51) está investindo em um tratamento estético que promete rejuvenescer a pele de forma progressiva e natural: o bioestimulador de colágeno . Mas afinal, como funciona esse procedimento que tem conquistado tantas pessoas que desejam amenizar os sinais da idade sem perder a naturalidade?

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a dermatologista Laís Rios esclarece as principais dúvidas sobre o método, detalha os cuidados antes e depois da aplicação e revela o que o paciente pode esperar nas semanas e meses seguintes.

Como age o bioestimulador de colágeno na pele?

Apesar de muitos esperarem efeitos imediatos, a dermatologista alerta que o processo é gradual, e os benefícios aparecem com o tempo.

“Nas primeiras 2 semanas é possível haver edema e pequenos hematomas, sendo que o resultado inicial ainda não é o definitivo. Entre 1 a 3 meses inicia-se a neocolagênese (formação de novo colágeno) com melhora gradual da textura da pele”, explica.

A partir do terceiro mês, os resultados ficam mais visíveis e continuam evoluindo: “De 3 a 6 meses o resultado torna-se mais evidente e natural, sendo o pico da produção de colágeno. Entre 6 a 24 meses há manutenção dos resultados com possibilidade de sessões de reforço”, acrescenta a especialista.

Quais cuidados são essenciais antes e depois da aplicação?

Para garantir melhores resultados e evitar possíveis complicações, alguns cuidados são indispensáveis antes da aplicação do bioestimulador.

“Antes da aplicação, o paciente deve evitar anti-inflamatórios e anticoagulantes por 7 dias, suspender suplementos como vitamina E e ômega-3”, orienta a dermatologista.

No pós-procedimento, as primeiras 48 horas exigem atenção redobrada: “Após a aplicação, nas primeiras 24 a 48 horas deve aplicar gelo intermitente para reduzir edema, realizar massagem local conforme orientação médica (especialmente com ácido polilático), manter proteção solar rigorosa com FPS 60+, evitar exercícios intensos nas primeiras 24 a 48 horas e manter hidratação adequada da pele”, detalha ela.