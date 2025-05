Médica orienta como ajudar alguém enlutado como o cantor Nattan: ‘Evite clichês’

A DOR DO ADEUS

Em entrevista à CARAS Brasil, a psiquiatra Maria Fernanda Caliani fala sobre esse momento delicado da vida, enfrentado pelo cantor Nattan

O cantor Nattan (26) emocionou os fãs ao compartilhar uma carta de despedida após a morte de sua avó, Zuza, em abril. Com palavras sinceras e um tom vulnerável, ele falou sobre a dor de perder alguém que amava profundamente — uma dor que é universal. Mas como lidar com esse vazio? O que acontece com a mente e o coração quando enfrentamos o luto? Existe mesmo um jeito certo de superar?

Em entrevista à CARAS Brasil, a psiquiatra Maria Fernanda Caliani fala sobre esse momento delicado da vida que, mais cedo ou mais tarde, todos enfrentamos. “O luto é uma resposta natural à perda de algo ou alguém significativo. Ele não é apenas uma tristeza profunda — é um processo psicológico e emocional complexo, que envolve negação, raiva, barganha, tristeza e, por fim, aceitação. Mas essas fases não seguem uma ordem exata, e cada pessoa sente de um jeito diferente”, explica a médica.

Segundo Maria Fernanda, o luto pode afetar tanto o corpo quanto a mente. É comum sentir cansaço, alterações no sono e apetite, dificuldade de concentração e até dores físicas. “É como se o corpo também precisasse ‘digerir’ a perda”, afirma.

Em casos mais intensos, o luto pode evoluir para um quadro patológico, como a depressão, especialmente quando a dor não diminui com o tempo ou paralisa a vida da pessoa. A especialista, então, orienta como lidar.

“O primeiro passo é permitir-se sentir. Não existe certo ou errado no luto. Chorar, se recolher, escrever cartas (como fez o Nattan) ou buscar a espiritualidade são formas legítimas de elaborar a ausência. Evitar a dor só adia o enfrentamento”, diz Maria Fernanda, acrescentando a importância da rede de apoio. “Amigos e familiares são fundamentais, assim como a busca por ajuda profissional, quando necessário”, salienta.

Questionada se o luto tem fim, a psicanalista responde: “Essa é uma pergunta que ouço com frequência: ‘Quando vai passar?’. A verdade é que o luto não passa — ele se transforma. Aos poucos, a dor aguda dá lugar à saudade, que se torna mais leve. Aprendemos a conviver com a ausência. Não é sobre esquecer, mas sobre encontrar uma nova forma de presença, na memória, no coração”.

Maria Fernanda ainda orienta como ajudar alguém enlutado: “A presença vale mais do que palavras prontas. Evite clichês como ‘ele está em um lugar melhor’. Em vez disso, ofereça escuta e acolhimento. Às vezes, apenas dizer ‘estou aqui para o que você precisar’ já é o suficiente. Assim como Nattan, cada pessoa encontra um jeito próprio de se despedir. Mas todos, em algum momento da vida, irão entender o que significa dizer: ‘pela última vez’”.

‘MINHA SEGUNDA MÃE’

O cantor Nattan usou as redes sociais para anunciar a partida de sua avó, Zuza. Além de comunicar a triste notícia para os seus seguidores, o artista também compartilhou um vídeo no hospital e um texto emocionante repleto de lembranças.

"É, minha veinha, você se foi. Se foi, mas deixou o maior aprendizado de vida que eu pude ter. De tudo que eu sou hoje, desde aprender a ler a levantar pra alguém mais velho sentar, eu aprendi com você. Foi minha segunda mãe, me cuidou, me protegeu. Foi por muito tempo meu Porto Seguro", iniciou o famoso.

