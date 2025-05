Médica lista três técnicas para harmonização das mãos como fez Gkay; saiba quais

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã plástica Heloise Manfrim explica que procedimento feito na influenciadora Gkay ajuda a repor volume nas mãos

A atriz e influenciadora digital Gkay (32) comentou em suas redes sociais que realizou um novo procedimento nos Estados Unidos, a harmonização das mãos. "Mal começou e já dá para ver a diferença", disse a famosa. Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã plástica Heloise Manfrim diz que a técnica envolve o uso de um preenchedor para repor volume.

“No geral, podemos usar três técnicas: o preenchimento com ácido hialurônico, a lipoenxertia ou o bioestimulador de colágeno, tudo depende das necessidades de cada paciente”, explica a especialista, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

“É importante lembrar que as mãos estão entre as áreas mais impactadas pelo envelhecimento. Com o passar dos anos, a pele das mãos sofre uma redução progressiva da gordura subcutânea, tornando-se mais fina e menos volumosa. Além disso, ocorre a perda de colágeno e elastina, o que contribui para a flacidez e uma aparência mais ressecada”, completa.

De acordo com a médica, a perda de volume pode provocar uma aparência esquelética nas mãos e pode acontecer não só com o envelhecimento, mas também com o emagrecimento acelerado. “Os ossos ficam mais demarcados, as mãos adquirem um aspecto emagrecido e há sobra de pele em alguns casos”, destaca.

“O preenchimento do dorso das mãos tem indicação quando a camada de gordura ficou muito fina deixando tendões e veias muito aparentes. Este preenchimento pode ser feito com ácido hialurônico ou gordura do próprio paciente”, emenda a cirurgiã plástica.

Ainda segundo Heloise, a técnica com ácido hialurônico é realizada sob anestesia local no consultório e através do uso de cânulas. “Ela tem o objetivo de preencher as mãos mais envelhecidas, e tem duração em torno de 12 a 18 meses”, comenta.

“Já o tratamento com gordura, chamado lipoenxertia, é um procedimento pouco invasivo em que se retira pequena quantidade de gordura do próprio organismo, através de lipoaspiração, prepara-se a gordura e a injeta nas mãos. Pode ser feita sob anestesia local ou com sedação. A gordura, além de preencher, promove melhora da qualidade da pele pela presença de células-tronco. Trata-se de um preenchimento definitivo e que pode ser associado a outros tratamentos, como lasers”, orienta a médica.

No caso do bioestimulador de colágeno, a ideia é promover um preenchimento sutil e estimular o colágeno da região, informa Heloise. “O bioestimulador é injetado através de cânulas nas mãos em um procedimento também realizado em consultório sob anestesia local, que tem duração em torno de 18 meses”, diz a especialista.

A médica enfatiza que, além do preenchimento, outros sinais do envelhecimento das mãos podem ser tratados com procedimentos complementares, como o laser Fotona, principalmente no caso de manchas.

“O laser age nas manchas causando a fragmentação do excesso de melanina, pigmento causador das manchas. Quando há essa quebra da melanina, o organismo consegue eliminar esse pigmento de maneira muito mais fácil”, diz a cirurgiã.

“O envelhecimento das mãos é um processo multifatorial, e a combinação de diferentes abordagens pode proporcionar resultados ainda mais eficazes, devolvendo não apenas a aparência jovem, mas também a vitalidade da pele. Por isso, o mais importante é buscar ajuda de um médico”, finaliza Heloise.

‘O RESULTADO É SURREAL’

Gkay aproveitou viagem para Los Angeles, na Califórnia, para visitar a clínica do dermatologista Simon Ourian, em Beverly Hills. Ela experimentou uma harmonização das mãos com o médico, que é famoso por ter no currículo o atendimento de celebridades como Kim Kardashian, Lady Gaga, Olivia Culpo e Christie Brinkley.

"Cheguei no lugar dos sonhos. Adivinha o que fiz. O procedimento mal começou (são três semanas para o resultado inicial) e já dá para ver a diferença. O segundo passo é finalizar com o coolaser, que eu também faço no rosto e o resultado é surreal. O que eu também amo na técnica dele é que ele é super rápido. O Doutor das Kardashians. Ele é sempre um amor, já estamos juntos há quase três anos", disse a famosa.

