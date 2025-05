Médica lista três contraindicações específicas para exames feitos em Ivete Sangalo; saiba quais

Em entrevista à CARAS Brasil, a gastroenterologista Patrícia Almeida ressalta que os exames feitos em Ivete Sangalo são fundamentais no diagnóstico precoce

A cantora Ivete Sangalo (52) usou as redes sociais para falar sobre um tema de extrema importância: a realização da endoscopia digestiva alta e da colonoscopia. Com sua leveza e carisma, ela conseguiu desmistificar esses exames que, embora simples, ainda geram medo e insegurança em muitas pessoas.

“Ver uma figura tão admirada como a artista baiana tratar de um assunto técnico com tanta naturalidade é motivo de grande alegria — especialmente porque essa conscientização pode salvar vidas”, destaca a gastroenterologista e hepatologista Patrícia Almeida, em entrevista à CARAS Brasil.

De acordo com a especialista, esses dois exames, a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia (ou endoscopia digestiva baixa), são ferramentas fundamentais no diagnóstico precoce e na prevenção de doenças do sistema digestivo. “Ambos utilizam um aparelho com uma microcâmera na ponta, o que permite ao médico visualizar com clareza o interior do trato gastrointestinal, identificar alterações e, se necessário, coletar amostras para biópsia”, informa.

COLONOSCOPIA: EXAME QUE PODE PREVENIR O CÂNCER

A colonoscopia é um exame que permite a visualização completa do intestino grosso e da parte final do intestino delgado, chamada de íleo. É o principal método de rastreamento para o câncer colorretal, que está entre os tipos mais frequentes no Brasil e no mundo.

“A recomendação atual é que todas as pessoas realizem a colonoscopia a partir dos 45 anos, mesmo que não apresentem sintomas. Isso porque o exame pode detectar pólipos, que são pequenas lesões que, se não tratadas, podem evoluir para câncer. O mais interessante é que esses pólipos podem ser removidos durante o próprio exame, interrompendo um possível processo de malignização antes mesmo de ele começar”, diz Patrícia.

Pacientes com histórico familiar de câncer colorretal devem iniciar o rastreio mais cedo, normalmente 10 anos antes da idade em que o familiar recebeu o diagnóstico. “Já em pessoas com sintomas de alarme, a colonoscopia pode ser indicada independentemente da idade: Sangue nas fezes, alterações recentes do hábito intestinal, dor abdominal persistente, perda de peso sem explicação e anemia sem causa aparente”, pontua a médica.

E como bem mencionou Ivete, o preparo da colonoscopia, que costuma ser a parte que mais assusta, é simples e seguro. Ele induz uma diarreia temporária, causada pela ingestão de laxativos, com o objetivo de limpar completamente o intestino. Essa limpeza é essencial para que o médico possa avaliar adequadamente as paredes intestinais, garantindo a eficácia do exame.

“A necessidade de repetir a colonoscopia varia de acordo com os achados: se há pólipos, quantos foram encontrados, qual o tipo, tamanho e localização. Por isso, o acompanhamento médico individualizado é fundamental”, orienta a gastroenterologista.

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA: ESSENCIAL NA INVESTIGAÇÃO DOS SINTOMAS GÁSTRICOS

A endoscopia digestiva alta é outro exame muito importante, principalmente para pessoas com sintomas como: Queimação no estômago, azia frequente, náuseas e vômitos persistentes, dificuldade para engolir; sensação de estômago “pesado”; e perda de peso sem causa aparente.

“Ela avalia o esôfago, estômago e o duodeno (primeira parte do intestino delgado), e também é feita com um tubo fino e flexível com câmera na ponta, introduzido pela boca. Através desse exame, é possível diagnosticar: gastrites, úlceras, esofagites, pólipos gástricos, e infecção pelo Helicobacter pylori, uma bactéria comum no estômago que está relacionada ao câncer gástrico”, conta Patrícia Almeida.

“O exame é indicado principalmente para pessoas com mais de 40 anos que apresentam sintomas persistentes. E assim como a colonoscopia, a endoscopia não precisa ser repetida anualmente em todos os casos — a periodicidade depende dos achados e do quadro clínico de cada paciente”, emenda.

COMO SÃO FEITOS OS EXAMES?

Ambos os procedimentos são feitos em ambiente seguro, com a presença de anestesista, e o paciente recebe sedação leve, para não sentir dor ou desconforto, informa a especialista. “Na colonoscopia, o exame é feito por via anal e dura cerca de 20 a 40 minutos. Na endoscopia, o aparelho entra pela boca e o exame dura em torno de 10 a 20 minutos. Após o procedimento, o paciente fica em observação por um curto período e, em geral, pode ir para casa no mesmo dia”, informa.

CONTRAINDICAÇÕES E SEGURANÇA

Ainda segundo Patrícia Almeida, tanto a endoscopia quanto a colonoscopia são exames seguros, mas, como qualquer procedimento médico, têm contraindicações específicas, e ela lista três, como:

Doenças cardíacas ou pulmonares graves e descompensadas

Alergia aos medicamentos utilizados na sedação

Risco elevado de perfuração intestinal (em casos específicos)

“Essas situações são avaliadas individualmente pelo médico, que pode ajustar a conduta conforme a condição do paciente”, destaca a médica. “Cuidar da saúde é um ato de amor e coragem. Trazer esse tema à tona de forma leve, como fez Ivete Sangalo, é uma forma poderosa de estimular o cuidado com a saúde. Exames que podem prevenir o câncer e identificar doenças em estágios iniciais devem ser vistos como aliados, não como vilões. Converse com seu médico, entenda quando é o momento certo para realizar esses exames e não adie o que pode fazer toda a diferença no seu futuro. Porque cuidar da saúde também é um ato de amor — por você e por quem você ama”, conclui.

‘HOJE FOI DIA DA MAMÃE SE CUIDAR’

Ivete Sangalo publicou no Instagram, na última segunda-feira, 5, um vídeo gravado enquanto estava internada para passar por uma colonoscopia e uma endoscopia. A cantora aproveitou a oportunidade para conversar com os fãs sobre a importância de passar por exames preventivos. "O vídeo é leve, mas o assunto é sério. Desde que completei 45 anos, faço minha endoscopia e a colonoscopia como forma de prevenção e cuidado com a minha saúde. Um exame de suma importância", escreveu.

Ivete detalhou como foi a experiência de passar pelos exames. "Hoje foi dia da mamãe se cuidar. Marquei a minha endoscopia e colonoscopia. Esse líquido, parecendo um suquinho de uva, tomei para dar uma forcinha para o intestino e o exame sair como deve ser feito", disse.

"Começou um rebuliço, levantei, caminhei disfarçadamente para que o papai (o marido, Daniel Cady) não percebesse. Ele estava estudando, eu caminhando, aí veio Camila (a enfermeira) que me ajudou muito hoje. Fofa. Continuei caminhando e pensei: 'Meu Deus, tem algo acontecendo nesse corpinho'. Foi aí que avistei o papai, olhei para ele e falei: 'Preciso ir ali'", completou a artista.

