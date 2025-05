Médica lista pilares para tratamento da doença de Helô Pinheiro: 'Não precisa ser sentença'

Eterna garota de Ipanema, Helô Pinheiro já enfrentou um câncer na tireoide; à CARAS Brasil, a médica integrativa Olívia Grimaldi explica o tratamento

Helô Pinheiro (81), eterna musa da canção Garota de Ipanema, é uma das celebridades que já superou o diagnóstico de câncer de tireoide. A doença, que pode ser silenciosa, possui tratamento e, como explica a médica integrativa Olívia Grimaldi, não precisa ser encarada como uma sentença.

Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista afirma que, geralmente, o tratamento tradicional do câncer que atingiu Helô Pinheiro envolve cirurgia e, em alguns casos, idodo radioativo . Ela diz que a medicina integrativa não substitui o protocolo, porém, o complementa.

"Antes da cirurgia, fortalecemos o paciente com suporte nutricional, equilíbrio intestinal, manejo do estresse e suplementação específica. Isso favorece a cicatrização e reduz complicações", explica. "Depois, o foco é a adaptação hormonal, o acompanhamento de exames e a promoção de saúde contínua, com atenção ao metabolismo, sono, intestino e mente."

Grimaldi afirma que existem alguns pilares do cuidado integrativo, que podem ser combinados ao tratamento do câncer, como lista abaixo. "O diagnóstico não precisa ser visto como sentença. Ele pode ser um convite para uma relação mais consciente com o próprio corpo", acrescenta.

Alimentação anti-inflamatória;

Suporte mitocondrial;

Atividade física moderada;

Sono reparador;

Autocuidado emocional.

A médica conta que acompanhou o caso de uma paciente de 47 anos que, após realizar a cirurgia para câncer de tireoide, apresentou insônia, cansaço e sintomas intestinais intensos. Então, com ajuda dos pilares da medicina integrativa no tratamento, a paciente passou a se sentir melhor.

"Iniciamos uma reeducação alimentar, correção de deficiências de selênio, magnésio e vitamina D, uso de nutracêuticos e práticas como meditação. Em seis meses, ela relatava mais energia, libido recuperada, intestino regulado e exames estáveis. Mas o mais marcante foi quando me disse que, pela primeira vez, sentia que tinha voz na própria saúde."

RELEMBRE O DIAGNÓSTICO DE HELÔ PINHEIRO

A jornalista, mãe de Ticiane Pinheiro (48), descobriu o câncer na tireoide em julho de 2021. Antes do diagnóstico, ela estava sentindo ondas de calor, e, por isso, procurou um médico ginecologista para entender. Após exames de ultrassom, ela descobriu um carcinoma linfático.

No mesmo mês, a eterna Garota de Ipanema foi submetida a uma cirurgia para remoção do nódulo e, em setembro, iniciou tratamento com injeções e iodoterapia. À época, ela reforçou a importância dos cuidados da equipe médica, e também para os cuidados em relação à saúde mental.

