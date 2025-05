Médica lista cinco perguntas rápidas com respostas diretas sobre condição que afeta Pérola Faria

Em entrevista à CARAS Brasil, a gastroenterologista e hepatologista Patrícia Almeida detalha diagnóstico da atriz Pérola Faria que comoveu a internet

A atriz Pérola Faria (33) emocionou milhares de seguidores ao revelar que foi diagnosticada com hepatite autoimune, uma doença rara, crônica e, muitas vezes, silenciosa. Sua coragem ao compartilhar a notícia nas redes sociais trouxe luz a uma condição ainda pouco conhecida, mas que afeta a vida de muitas pessoas — especialmente mulheres jovens.

Em entrevista à CARAS Brasil, a gastroenterologista e hepatologista Patrícia Almeida explica que a hepatite autoimune ocorre quando o sistema imunológico, por alguma falha, ataca as células do fígado como se fossem invasores. “Esse processo inflamatório pode ser lento e discreto, mas também pode evoluir rapidamente e, em casos graves, exigir até transplante hepático”, diz. “O que muita gente não sabe é que, com diagnóstico precoce e tratamento adequado, é possível viver bem — como espero que aconteça com Pérola e com tantas outras pessoas que convivem com a doença”, acrescenta.

Pode ser assustador imaginar o seu próprio sistema imunológico confundindo seu fígado com um inimigo? Pois é exatamente isso que acontece na hepatite autoimune, segundo a especialista “A hepatite autoimune afeta principalmente mulheres entre 20 e 50 anos, mas pode surgir em qualquer idade. O que a desencadeia? Uma combinação entre predisposição genética e gatilhos ambientais: infecções, uso de certos medicamentos, estresse crônico ou até mesmo eventos fisiológicos intensos, como uma gravidez”, ressalta.

De acordo com Patrícia, na maioria dos casos, os sintomas demoram a aparecer. Quando surgem, são sutis: cansaço, desconforto abdominal, dores articulares, alterações de humor. “Em outras situações, a inflamação pode evoluir de forma rápida, exigindo até transplante hepático de urgência”, pontua.

DIAGNÓSTICO PRECOCE É O QUE SEPARA O RISCO DA RECUPERAÇÃO

A médica garante que com exames laboratoriais, testes imunológicos e, muitas vezes, uma biópsia do fígado, é possível identificar a doença e iniciar o tratamento o quanto antes. “O que faz toda a diferença para a qualidade de vida e o prognóstico do paciente”, afirma.

“Com o uso de medicamentos imunossupressores e acompanhamento com um especialista, é possível controlar a inflamação e viver bem. Em alguns casos, é possível até reduzir ou suspender os medicamentos, mas isso só deve ser feito sob critério médico rigoroso”, emenda.

Alimentação natural, sono de qualidade, controle do estresse, atividade física regular e abandono de hábitos nocivos (como álcool e cigarro) são partes essenciais do cuidado com o fígado, aponta Patrícia.

ATENÇÃO: NEM TODO MODISMO ALIMENTAR É NECESSÁRIO

Glúten e lactose não precisam ser excluídos da dieta a menos que o paciente tenha diagnóstico de doença celíaca ou intolerância, informa a gastroenterologista e hepatologista. “A triagem para doença celíaca deve ser feita, sim — mas, na ausência dessa condição, não há qualquer necessidade de restrições alimentares sem fundamento. O foco deve estar em uma dieta equilibrada, rica em alimentos naturais, evitando ultraprocessados”, conclui.

PERGUNTAS RÁPIDAS, RESPOSTAS DIRETAS:

1 - Hepatite autoimune é contagiosa?

“Não. Trata-se de uma doença autoimune, sem risco de transmissão entre pessoas”.

2 - Quem tem hepatite autoimune pode viver normalmente?

“Sim, com diagnóstico precoce, tratamento adequado e cuidados com o estilo de vida, é possível ter uma vida longa e saudável”.

3 - É preciso cortar glúten e lactose da alimentação?

“Não obrigatoriamente. A exclusão só é indicada se houver diagnóstico confirmado de doença celíaca ou intolerância. A recomendação é seguir uma dieta natural, com alimentos frescos, ricos em fibras, vegetais e proteínas de qualidade”.

4 - A doença tem cura?

“Não existe cura definitiva, mas existe controle. Com tratamento contínuo e acompanhamento especializado, o paciente pode entrar em remissão e viver com qualidade”.

5 - Quando procurar um hepatologista?

“Se você tem histórico familiar de doenças autoimunes, sente sintomas persistentes como cansaço extremo, dor abdominal ou alterações nos exames do fígado, não hesite em procurar um especialista. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhores as chances de controle da doença”.

‘VAI DURAR QUATRO ANOS’

Em novembro do ano passado, a atriz Pérola Faria surgiu aos prantos no Instagram. A artista revelou que foi diagnosticada com hepatite autoimune. Emocionada, ela fez um relato de como estava se sentido com a notícia.

"Em julho desse ano, eu recebi um diagnóstico por causa das minhas taxas altas no fígado, desde a gestação. Quanto mais eu me informava, mais eu me assustava, por saber que era uma doença silenciosa, que já levou várias jovens a óbito por não ter tratamento adequado", confessou.

A mãe de Joaquim (2) contou que foram necessários vários exames para que os médicos soubessem mais sobre o caso. "Eu segui realista, mas vivi minha vida", disse. A atriz complementou sobre o tratamento: "Vai durar quatro anos, então preciso ser feliz nesse processo".

