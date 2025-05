Médica lista cinco dicas para evitar diagnóstico de Datena: 'Grande diferença na prevenção'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana G. De Paula explica o diagnóstico crônico do jornalista Datena e dá dicas para evitar o quadro

O apresentador José Luiz Datena já revelou que convive com diabetes . Por conta do quadro, o jornalista confessou ter uma dieta regrada e costuma se sentir mal quando consome alimentos com temperos diferentes.

Inclusive, durante sua campanha à Prefeitura de São Paulo, Datena concedeu entrevista ao G1 e afirmou que tem problemas de saúde há 20 anos, quando tirou um tumor do pâncreas: "Isso me causou um diabetes gravíssimo, e esse diabetes foi minando minhas coronárias, tenho seis stents", relatou à época.

Para saber mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula - que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP), atuando com foco em urgência e emergência - que explica o caso do comunicador

Abaixo, a Dra. Giovana G. de Paula lista algumas formas para evitar o diagnóstico do apresentador José Luiz Datena. Confira cinco dicas da especialista:

Mantenha um peso saudável

"O excesso de peso, especialmente na região abdominal, aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Perder mesmo uma pequena quantidade de peso pode fazer uma grande diferença na prevenção da doença".

Adote uma alimentação equilibrada

"Consuma alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras, legumes e cereais integrais. Evite o consumo excessivo de açúcares simples e gorduras saturadas, presentes em doces, refrigerantes e alimentos ultraprocessados".

Pratique exercícios físicos regularmente

"A atividade física ajuda a controlar o peso, melhora a sensibilidade à insulina e contribui para a manutenção de níveis saudáveis de glicose no sangue. Recomenda-se pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana".

Evite o consumo de álcool e o tabagismo

"O consumo excessivo de álcool e o tabagismo estão associados a um maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. Além disso, esses hábitos prejudicam a saúde cardiovascular e aumentam o risco de outras doenças crônicas".

Realize exames médicos regularmente

"Monitorar os níveis de glicose no sangue é fundamental, especialmente se você possui fatores de risco como histórico familiar de diabetes, sobrepeso ou sedentarismo. A detecção precoce do pré-diabetes permite intervenções eficazes para prevenir a progressão para o diabetes tipo 2".

Leia mais em:Médica alerta para os sintomas do diagnóstico de Datena: 'Podem ser silenciosos'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: