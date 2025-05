Médica lista 12 famosos que enfrentam distúrbios na tireoide: 'Sintomas muitas vezes ignorados'

Neste domingo, 25, é marcado o Dia Internacional da Tireoide que reforça a importância da concientização dos distúrbios que afetam vários famosos

Neste domingo, 25, é marcado o Dia Internacional da Tireoide. A data tem como objetivo aumentar a conscientização sobre os problemas relacionados à glândula e, pensando nisso, a CARAS Brasil listou alguns famosos que convivem com distúrbios tireoidais e conversou com a médica integrativa Olívia Grimaldi para entender a importância do tema.

"Falar de tireoide ainda é mais necessário do que parece. Essas campanhas ajudam a desmistificar o assunto, orientar sobre sintomas muitas vezes ignorados e mostrar que a tireoide é uma glândula pequena, mas que comanda uma orquestra: metabolismo, sono, humor, fertilidade, pele, cabelo, coração...", começa a especialista.

Grimaldi diz que é importante reforçar o acompanhamento médico em relação a tireoide, e diz que os casos afetam homens também, que muitas vezes têm o diagnóstico tardio por não se identificarem com o tema. Abaixo, ela lista as doenças mais comunsrelacionadas à glândula, e famosos que convivem com as condições :

"Muitas dessas condições começam de forma silenciosa —confundidas com estresse, cansaço, TPM, envelhecimento. Por isso, olhar o sintoma com mais profundidade faz toda a diferença. Não é normal viver no piloto automático, sem energia e achando que é 'só da idade'", completa a médica, que lista alguns sinais que o corpo dá.

Cansaço que não passa;

Ganho ou perda de peso sem motivo claro;

Intestino preso ou solto demais;

Queda de cabelo, unhas fracas, pele seca;

Alterações no sono, memória, humor;

Ansiedade, tristeza sem motivo, irritabilidade;

Rouquidão, aumento no pescoço, "nó na garganta".

"Se esses sintomas são persistentes, vale investigar —mesmo que seus exames 'estejam dentro da faixa'. A medicina funcional integrativa nos ensina a ir além do papel e ouvir a história por trás dos números e tem um olhar de escuta profunda e prevenção", acrescenta.

"Então quando falamos de campanhas como o Maio Verde ou o Dia Mundial da Tireoide, estamos convidando as pessoas a se conhecerem melhor, se escutarem mais e buscarem um cuidado completo, antes que o problema se instale."

