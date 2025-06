Médica faz alerta sobre quadro de Lázaro Ramos: 'Colapso do corpo'

Lázaro Ramos já desabafou sobre o diagnóstico da Síndrome de Burnout; segundo especialista, quadro pode afetar o corpo e a saúde hormonal

No início de 2024, Lázaro Ramos (46) precisou ser levado às pressas para o hospital pela esposa, Taís Araujo (46), ao enfrentar o quadro de estafa após um intenso período de trabalho. Meses depois, em outubro, ele contou, em entrevista à coluna Gente, do site Veja, que enfrentou a Síndrome de Burnout e precisou mudar hábitos para cuidar de sua saúde mental e física.

Para entender melhor sobre o Burnout e seus efeitos para a saúde, a CARAS Brasil conversou com a médica integrativa Olívia Grimaldi. A especialista explica que, o que poucos sabem, é que a síndrome causa impactos para além do emocional, podendo desregular o funcionamento de órgãos essenciais, como a tireoide.

"Burnout é o colapso do corpo diante de uma sobrecarga prolongada de origem ocupacional, causada por rotinas exaustivas, excesso de responsabilidade, competitividade ou por metas que o profissional considera inalcançáveis. Não é um cansaço comum e costuma acontecer no contexto de trabalho", explica a especialista em Patologia pela Unifesp, sobre a condição de Lázaro Ramos .

De acordo com a definição do Ministério da Saúde, a síndrome é caracterizada como o resultado de situações de trabalho desgastantes e prolongadas, com risco de evoluir para quadros mais graves, como depressão profunda. Porém, o estresse contínuo também afeta diretamente o eixo hormonal.

A médica explica que o aumento prolongado de cortisol compromete o funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e também o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. "O corpo entende que precisa economizar energia para sobreviver e isso reduz a conversão de T4 em T3, que é a forma ativa do hormônio da tireoide. O paciente sente cansaço extremo, dificuldade de concentração, lapsos de memória, queda de cabelo, intestino preso e ganho de peso, mesmo com hábitos saudáveis", alerta.

À época do diagnóstico, Lázaro Ramos falou sobre a importância de mudar os hábitos que contribuíam para o esgotamento. Assim como a médica explica, ele passou a ter movimentos mais saudáveis em todas as esferas da vida, desde alimentação até em relação ao trabalho.

"Parando de trabalhar, desligando o computador às nove da noite, não respondendo o celular de madrugada, me cuidando, alimentação melhor e tendo a consciência de alguns processos que vão deixando a gente adoecido no dia a dia: a vida estressante, o desejo de resolver tudo, o tempo todo, de todo mundo", afirmou.

Entenda o impacto da Síndrome de Burnout no Brasil

Grimaldi também ressalta o impacto que o quadro tem no Brasil. De acordo com dados da International Stress Management Association (ISMA-BR), o país ocupa o segundo lugar no mundo em casos de Burnout, atrás apenas do Japão.

Em 2024, ano em que o artista enfrentou o diagnóstico, o Ministério da Previdência Social registrou mais de 500 mil afastamentos por transtornos mentais relacionados ao trabalho, como ansiedade, depressão e estresse crônico.

