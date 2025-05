Médica faz alerta sobre o uso de hormônios em Maya Massafera: ‘Riscos importantes’

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista endócrina Maira Campos ainda destaca a importância do acolhimento médico para pessoas trans como Maya Massafera

A influenciadora Maya Massafera (44) surpreendeu os fãs ao revelar que está em fase de mudança no tratamento hormonal durante sua transição de gênero. Em um episódio recente do Reality da Maya, ela contou que pretende substituir as injeções regulares por um implante hormonal subcutâneo, que libera os hormônios de forma gradual e tem duração de até seis meses.

“Há um mês eu não estava tomando o hormônio injetável na perna, porque não aguento mais agulha. Hoje fiz um exame e vamos avaliar a possibilidade de colocar um chip na bunda, que libera o hormônio sozinho e dura seis meses. Assim, não precisarei mais das injeções”, contou Maya.

Além do novo método, a famosa também abriu o coração ao falar sobre o início da transição e as dificuldades que enfrentou para encontrar profissionais da saúde capacitados e acolhedores. “Quando comecei minha transição, antes de pedir indicações para minhas amigas trans, fui aos médicos que eu conhecia da sociedade. E acredita que a maioria não sabia como lidar com isso? Até na forma de falar, eram transfóbicos, não por maldade”, desabafou. “Um deles me disse: ‘Você tem que tomar isso para parecer mulher, porque senão vai parecer travesti’. E eu respondi: ‘Não tem problema parecer travesti, porque eu sou travesti. Sou uma mulher trans’.”

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista e endocrinologista Maira Campos explica que o uso de hormônios precisa ser sempre acompanhado por um profissional especializado, já que pode envolver riscos importantes à saúde. “A terapia hormonal, quando bem indicada, é segura. Mas o uso sem controle pode causar desde reações dermatológicas, como as relatadas por Maya, até trombose, alterações hepáticas e efeitos psicológicos importantes”, diz.

Sobre o uso do chip hormonal, alternativa citada por Maya, a médica esclarece que o método tem vantagens, mas deve ser avaliado caso a caso. “O chip promove uma liberação contínua dos hormônios, o que evita oscilações. Mas ele não é indicado para todo mundo. É preciso fazer exames, entender o metabolismo da paciente e acompanhar de perto. Se mal indicado, pode causar retenção de líquidos, aumento da pressão arterial e até impactos no humor”, alerta.

Aos 44 anos, a influenciadora Maya Massafera também revelou que está tratando uma reação no rosto causada pelo uso excessivo de hormônios. “Estou fazendo um procedimento chamado line skin, para amenizar os efeitos que os hormônios causaram na minha pele. Já está melhorando!”, disse animada.

Para Maira Campos, o relato da influenciadora reforça a importância da informação acessível e do acolhimento médico humanizado. “A transição de gênero é um processo profundo, físico e emocional. Ter acesso a profissionais capacitados e respeitosos faz toda a diferença na saúde e autoestima da paciente. Precisamos falar mais sobre isso, com responsabilidade e empatia”, finaliza.

