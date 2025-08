Médica faz alerta sobre o diagnóstico de Bárbara Evans e revela riscos: 'Há um aumento'

Ex-A Fazenda, Bárbara Evans teve conjuntivite alérgica e precisou de atendimento médico

A modelo Bárbara Evans (34) foi siagnosticada com conjuntivite alérgica em marõ de 2018, o que a obrigou a cancelar compromissos profissionais para buscar ajuda médica urgente. Na época, brincou que estava impedida de interafgir com outras pessoas presencialmente.

"Tô aqui maravilhosona, Rolou aqui uma conjuntivite. Alérgica, não pega. Como sempre mostrei a realidade da minha vida, estou aqui mostrando eu, maravilhosona. Minha mãe vai me matar, mas beleza. Nunca tive isso na minha vida, nem sei tratar, mas falaram qe só tem que fazer compressa e botar colírio", lamentou.

CARAS Brasil entrevista a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, sobre riscos dessa doença para quem tem asma ou rinite, por exemplo. Além disso, a especialista revela que existe uma época do ano em que é mais fácil contraí-la.

"Em geral, há um aumento nos casos na primavera e no início do outono, quando há maior concentração de pólen no ar ou maior acúmulo de alérgenos dentro de casa (como ácaros).

Mas para pessoas alérgicas a ácaros e proteínas de animais, constumam acobtecer o ano todo", afirma.

Pessoas com outras doenças atópicas também não estão imunes à conjuntivite alérgica. "É mais comum em pessoas que têm rinite alérgica, asma ou dermatite atópica manifestem essa conjuntivite. Essas condições compartilham mecanismos imunológicos semelhantes, envolvendo uma resposta exagerada a alérgenos do ambiente. Isso significa que quem já tem uma dessas condições está, sim, mais predisposta", explica.

O QUE É A CONJUNTIVITE ALÉRGICA?

De acordo com a médica, é uma inflamação da conjuntiva, a membrana transparente que reveste a parte branca dos olhos e a parte interna das pálpebras, causada por uma reação do sistema imunológico de “estranhamento” a substâncias como poeira, pólen, ácaros, pelos de animais ou mofo e que levam a inflamação, como no caso da influneciadora.

"Ao contrário da conjuntivite infecciosa (viral ou bacteriana), ela não é contagiosa, não costuma causar secreção purulenta e geralmente vem acompanhada de coceira intensa, lacrimejamento claro e sintomas alérgicos em outras partes do corpo, como nariz entupido e espirros", finaliza.