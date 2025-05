Médica faz alerta sobre nova gestação de gêmeos de Clara Maia e André Coelho

No dia 12 de maio, Clara Maia e André Coelho, pais dos gêmeos José e João, surpreenderam os fãs ao anunciarem que estão à espera de mais dois bebês

No dia 12 de maio, Clara Maia (32) e André Coelho (37) surpreenderam os fãs ao confirmarem que estão à espera de mais dois bebês. Os pais dos gêmeos José e João, que nasceram em abril de 2024, ainda explicaram que, diferente da primeira gestação, essa é uma gravidez natural e os novos gêmeos são univitelinos, ou seja, são idênticos.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Padovesi explica que pessoas que já tiveram gestações de gêmeos têm mais chance de ter novamente: "Há uma pequena predisposição genética para ter gêmeos. Pessoas que já tiveram uma gestação de gêmeos ou que têm algum familiar com gêmeos têm uma chance um pouco maior do que a chance basal de todos os casais de ter gêmeos".

A primeira gravidez de Clara Maia e André Coelho ocorreu após uma fertilização in vitro. Já desta vez, o casal confirmou que foi de forma natural e que os gêmeos são univitelinos. "Gêmeos univitelinos são os chamados gêmeos idênticos, que têm exatamente a mesma carga genética, são clones naturais e que são formados a partir da fecundação natural de um óvulo. Acontece porque o embrião se divide ao meio numa fase bem inicial do desenvolvimento embrionário e acaba originando dois embriões exatamente idênticos geneticamente", aponta.

Além disso, o ginecologista reforça que o principal risco associado à gestação de gêmeos é a prematuridade: "Naturalmente, as gestações de gêmeos não duram o mesmo que uma gestação única. Ela se completa normalmente umas duas a três semanas antes do que uma gestação de um bebê só. Os bebês normalmente nascem um pouco menores de peso, mas já com uma maturidade completa, mesmo com um pouquinho menos de tempo de gestação".

"Mas o mais comum, como uma complicação das gestações de gêmeos, é o nascimento prematuro. Além disso, é uma gestação de risco também por ter uma ocorrência um pouco maior de alterações e patologias da gestação, como hipertensão, diabetes gestacional e problemas relacionados à placenta", acrescenta.

