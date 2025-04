Médica faz alerta sobre doença que matou cantor de forró: ‘População precisa ser informada'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica infectologista Carolina Lázari explica os riscos de doença infecciosa que matou o cantor de forró Gutto Xibatada aos 39 anos

A recente morte do cantor de forró paraense Gutto Xibatada (39), vítima de complicações causadas pela Mpox, abalou fãs e reacendeu o alerta das autoridades de saúde sobre essa doença viral que ainda é cercada por desinformação e estigmas. O artista, que estava internado no Hospital Metropolitano de Belém, veio a óbito após agravamento do quadro clínico, chamando a atenção para uma infecção que, embora tenha perdido espaço nas manchetes, continua sendo motivo de preocupação global.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica infectologista e patologista clínica Carolina Lázari explica que a Mpox, antes conhecida como varíola dos macacos, é uma infecção viral causada pelo Monkeypox vírus, pertencente ao gênero Orthopoxvirus. Desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a Mpox uma emergência de saúde pública internacional em 2022, os casos vêm sendo monitorados com atenção — inclusive no Brasil, onde já houve um número expressivo de notificações.

No Pará, estado de origem do cantor, a Secretaria de Saúde confirmou 19 casos da doença até esta semana. A maioria está concentrada na capital, Belém, com 14 confirmações, seguida por Ananindeua (3), Marituba (1) e um caso importado de outro estado. “Embora esses números ainda sejam considerados baixos, chamam a atenção para uma possível reintrodução ou intensificação da circulação do vírus na região Norte. Considerando a mobilidade de pessoas, é sempre possível que eventos como esse se estendam a outras regiões do país”, diz a médica.

De acordo com Carolina, a transmissão ocorre a partir do contato dos fluidos corporais da pessoa infectada – principalmente do líquido contido nas lesões cutâneas – com a pele ou com as mucosas de uma pessoa suscetível. “Desse modo, a relação sexual se mostrou uma importante via de transmissão, devido ao contato íntimo e prolongado que ocorre nessas situações e, na maioria das vezes, à presença de lesões nas regiões genital e anal”, salienta a especialista.

A infectologista destaca ainda que também já foi demonstrada a presença de vírus no sêmen e em amostras colhidas na orofaringe (garganta) e no canal anal, mesmo na ausência de lesões visíveis. “Apesar disso, a Mpox não deve ser classificada exclusivamente como uma infecção sexualmente transmissível (IST), pois qualquer forma de contato íntimo por um certo período de tempo pode resultar em contágio. Vale ressaltar que o uso de preservativos, embora importante para prevenir outras ISTs como HIV e sífilis, não necessariamente oferece proteção contra a Mpox, visto que as lesões podem estar em qualquer parte do corpo e servir como fonte de infecção”, pontua.

Objetos compartilhados, como roupas de cama e toalhas, também podem se tornar vetores do vírus, o que reforça a necessidade de atenção mesmo fora de contextos sexuais. “Além das parcerias sexuais, as pessoas que vivem no mesmo domicílio são as que têm maior risco de contrair a doença, o que inclui as crianças. Estas, quando infectadas, podem transmitir o vírus facilmente para outras crianças da mesma casa ou escola, em decorrência do contato próximo que costuma ocorrer entre elas nesses cenários”, informa a médica. “Existem relatos de transmissão do vírus de humanos para animais de estimação, que também devem estar sob vigilância quando moram com alguém que recebe a confirmação do diagnóstico”, continua Carolina.

'A DOENÇA É TRANSMISSÍVEL'

A identificação e o isolamento precoce das pessoas infectadas são importantes medidas para conter a propagação do vírus, segundo a infectologista. “Sendo assim, a população precisa ser informada sobre os sintomas característicos da Mpox e conscientizada a procurar atendimento imediatamente após percebê-los. As manifestações surgem entre 5 e 21 dias após o contágio, e incluem febre, dor de cabeça, mal-estar, ínguas e erupções cutâneas características, que começam como pequenos nódulos, que se tornam pequenas bolhas (vesículas), e depois se rompem e formam crostas”, alerta.

“As lesões evoluem de maneira uniforme — um traço que diferencia a Mpox de outras doenças, como a catapora. Pessoas com disfunções da imunidade decorrentes de comorbidades ou do uso de medicamentos podem apresentar lesões mais numerosas, profundas e confluentes, ou ainda, complicações em órgãos internos. É importante lembrar que a doença é transmissível até que todas as lesões estejam completamente cicatrizadas, o que usualmente ocorre em duas ou três semanas. Só então a pessoa pode deixar o isolamento”, emenda.

O diagnóstico é feito, principalmente, por meio do exame de PCR em tempo real, capaz de detectar o DNA do vírus de forma rápida e precisa, em amostras colhidas a partir do raspado das lesões. “O teste está disponível em laboratórios públicos de referência e redes privadas. A confirmação laboratorial é essencial para diferenciar a Mpox de outras doenças que cursam com erupções semelhantes, visto que o tratamento e as orientações de isolamento são diferentes para cada uma delas”, frisa a médica.

A especialista também ressalta que ainda que exista uma vacina eficaz contra a Mpox, sua disponibilidade no Brasil é restrita e geralmente destinada a pessoas que tiveram contato direto com casos confirmados, aquelas com maior risco de complicações (imunossuprimidas) e trabalhadores da área da saúde que manipulam diretamente o vírus vivo em laboratórios.

“Daí a importância da vigilância ativa, para rápida resposta de contenção nos locais em que se perceba intensificação da circulação do vírus. Portos e aeroportos devem ser monitorados, assim como pessoas que iniciaram sintomas após viagens internacionais, para evitar novos surtos provocados por subtipos virais que circulam atualmente na África e ainda não estão presentes no Brasil”, fala.

“A morte do cantor paraense é uma perda irreparável, mas também um alerta para todos nós. O Brasil precisa estar preparado e vigilante. A Mpox não escolhe idade, orientação sexual ou classe social. A informação é a nossa melhor defesa. Importante: caso você ou alguém próximo apresente lesões na pele, especialmente em áreas íntimas, procure uma unidade de saúde imediatamente. O diagnóstico precoce salva vidas”, conclui Carolina.

CANTOR ESTAVA DOENDE HÁ CERCA DE UM MÊS

Gutto Xibatada, que era cantor de forró e mesclava o ritmo com letras que exaltavam a cultura paraense, morreu no dia 22 de abril, após ser internado no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, em Belém. Segundo a família, ele estava doente há cerca de um mês. Durante esse período, o artista chegou a viajar para o Rio de Janeiro e para a Bahia. Após retornar a Belém, procurou atendimento médico, recebeu medicação e foi orientado a manter isolamento domiciliar.

“Ele estava escondendo de todos, começou a aparecer em pequenos lugares, bem discretamente. As bolhas acabaram se espalhando e comprometendo a saúde, pois ele era asmático. A doença atacou os pulmões, e ele ficou sem fala, visão e toque. No último dia, estava muito mal, com o nariz obstruído e a boca, pois já não conseguia mais se alimentar”, relatou a irmã de Gutto, por meio das redes sociais.

O cantor deu entrada no hospital por volta das 9h30 do dia 22 de abril, após a família acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi encaminhado ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI), onde morreu por volta das 17h.

Leita também:Médica comenta doença infecciosa de André Marques e alerta: ‘Sequelas prolongadas’