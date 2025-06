Médica faz alerta sobre dieta do vinagre de Cameron Diaz: 'Cautela'

Em conversa com a CARAS, a nutróloga Dra. Cibele Spinelli falou sobre os benefícios da dieta do vinagre e fez um alerta em relação a ela; saiba mais

Diversas famosas já falaram sobre uma dieta especial que consiste em tomar uma colher de chá de vinagre antes das refeições e que isto faz maravilhas pelo corpo. É o caso de Cameron Diaz e Megan Fox. Em conversa com a CARAS Brasil, a Dra. Cibele Spinelli falou sobre a dieta e fez um alerta em relações a alguns mitos.

Como é a dieta do vinagre?

A prática é simples: uma colher de vinagre antes das principais refeições e isso traria benefícios para o corpo. Nutróloga, a médica conta se os benefícios da substância são reais: "Sim, pesquisas científicas vêm demonstrando que o vinagre, especialmente o de maçã, pode trazer efeitos positivos à saúde digestiva e metabólica. Seu principal componente ativo, o ácido acético, atua em diferentes pontos do sistema digestivo". A seguir, a Dra. pontua os benefícios:

"Ajuda no trânsito intestinal: estudos observacionais em populações asiáticas sugerem que o consumo regular de pratos com vinagre pode aumentar a frequência das evacuações, mesmo em pessoas que já consomem fibras"; "Favorece a digestão de proteínas: quando utilizado no preparo dos alimentos, o vinagre pode melhorar a quebra das proteínas, aumentando a liberação de aminoácidos com ação antioxidante"; "Tem ação anti-inflamatória no intestino: em modelos experimentais, o vinagre reduziu a inflamação intestinal e favoreceu a presença de bactérias benéficas como os Lactobacillus e Bifidobacterium"; "Pode melhorar a resposta glicêmica: ao retardar o esvaziamento gástrico após refeições ricas em amido, o vinagre ajuda a reduzir o pico de açúcar no sangue e da insulina".

A especialista faz um primeiro alerta: "No entanto, esses efeitos variam de pessoa para pessoa e não substituem hábitos de vida saudáveis."

Vinagre aumenta imunidade e combate refluxo?

Outro ponto da dieta amplamente veiculado tem relação com seus benefícios corpóreos, principalmente no aumento da imunidade e no combate contra o refluxo alimentar. A Dra. Cibele explica: "É preciso ter cautela. Por ser ácido, o vinagre pode agravar os sintomas de refluxo em pessoas sensíveis, especialmente se houver esofagite. Embora ele não esteja listado entre os principais vilões do refluxo, é importante avaliar a tolerância individual".

Já sobre a imunidade, Spinelli reforça: "O vinagre, especialmente os de frutas e tradicionais fermentados, contém compostos que podem modular a resposta imune, principalmente por meio de efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e de regulação da microbiota intestinal. No entanto, a maioria dos dados disponíveis é pré-clínica, e faltam estudos robustos em humanos para confirmar esses efeitos e estabelecer recomendações clínicas".

