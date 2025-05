Médica faz alerta para problema de saúde de Miley Cyrus: 'Complicações graves'

Cantora Miley Cyrus relatou emergência na saúde durante gravação e médica explica para CARAS Brasil por que não se pode ignorar a situação; veja

Durante a gravação do especial 'Miley's New Year's Eve Party', Miley Cyrus enfrentou uma emergência médica grave e inesperada. A artista revelou que sofreu a ruptura de um cisto no ovário, o que gerou dores intensas em plena apresentação, mesmo assim, ela decidiu seguir em frente com o show.

O programa, produzido por Lorne Michaels, criador do Saturday Night Live, contou com a participação especial da cantora country Dolly Parton, madrinha de Miley. Apesar do momento delicado, a estrela optou por manter a performance ao vivo, refletindo o famoso lema: 'o show deve continuar'.

Qual foi o relato de Miley Cyrus sobre o ocorrido?

Em entrevista ao The Zane Lowe Show, Miley abriu o coração sobre o que viveu nos bastidores da atração: "Não sabíamos exatamente o que estava acontecendo, então continuamos', contou. "Foi bastante traumático porque foi extremamente excruciante e eu fiz o programa mesmo assim. Mas foi muito, muito difícil para mim", desabafou a artista.

A dor, que surgiu de forma súbita, quase a fez repensar toda a carreira musical. Após o episódio, Miley jantou com o produtor Lorne Michaels, que compartilhou palavras que a marcaram profundamente:

"Todo mundo tem seis meses para sentir pena de si e depois começamos a reconstruir. Você não tem ideia de quantos artistas já se sentaram nesta cadeira e me disseram que estavam abandonando a música. Todo mundo faz isso, todo mundo tem essas experiências traumáticas", recordou a cantora.

O que é a ruptura de um cisto no ovário e por que é tão perigosa?

Para entender o impacto do problema enfrentado por Miley, a ginecologista endócrina Maira Campos explicou os riscos à CARAS Brasil. Segundo ela, os cistos ovarianos são comuns em mulheres em idade fértil e, na maioria das vezes, desaparecem sem causar sintomas. No entanto, quando se rompem, podem provocar dor intensa e até hemorragia interna.

"Quando ocorre a ruptura de um cisto, a mulher pode sentir uma dor súbita e muito intensa na região pélvica, geralmente de um lado. Outros sinais podem incluir sangramento vaginal, náuseas, vômitos e, em casos mais graves, sinais de choque, como queda de pressão arterial e desmaios", detalha a médica.

O tratamento depende da intensidade do quadro e da presença de complicações: "Quando a dor é leve e não há sinais de complicações, o manejo pode ser feito com analgésicos e repouso. Porém, em casos de hemorragia significativa ou comprometimento hemodinâmico, pode ser necessária intervenção cirúrgica de emergência", alerta Maira.

Por que a dor intensa não pode ser ignorada?

Mesmo que muitos cistos não causem sintomas, a médica reforça que qualquer dor súbita e intensa deve ser investigada com urgência.

"A ruptura de cistos maiores ou com características suspeitas pode causar complicações graves, como hemorragia interna ou infecção. Por isso, toda dor pélvica súbita e intensa deve ser investigada com exames clínicos e de imagem, como a ultrassonografia", orienta Maira Campos.

Miley não revelou se passou por cirurgia após o ocorrido, mas enfatizou o impacto emocional do episódio. Mesmo enfrentando uma dor considerada 'excruciante', ela concluiu o especial e segue ativa na carreira musical.

