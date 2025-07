Médica faz alerta para diagnóstico de Susana Vieira: 'Dificilmente é curada'

Dra. Sumika Mori é médica geriatra (CRM: 112134), onde atua no Hospital Japonês Santa Cruz. Tem doutorado em Ciências Médicas pela USP. É fundadora da Goki Geriatria, coordenadora do Ambulatório de Fragilidade do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), certificada em Medicina do Estilo de Vida pelo International Board of Lifestyle Medicine.