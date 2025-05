Médica faz alerta após bariátrica de Thais Carla: 'Pode evoluir para algo grave'

Em entrevista para CARAS Brasil, médica explica os riscos ocultos da bariátrica de Thais Carla e alerta para cuidados essenciais

Em abril, Thais Carla passou por uma cirurgia bariátrica em Salvador. A decisão veio após um longo processo de avaliação e a perda de 30 kg, como recomendado pelos médicos. Em nota, a dançarina e influenciadora explicou que o procedimento marca um novo capítulo em sua vida, mas sem abandonar sua trajetória de resistência e amor-próprio. A fala de Thais reacendeu um debate importante: o que está por trás da obesidade e quais os cuidados essenciais antes da bariátrica?

Para responder essa questão, a CARAS Brasil conversou com a médica Patrícia Almeida, especialista em hepatologia e gastroenterologia, que fez um alerta direto sobre os riscos que nem sempre são discutidos.

Por que o fígado precisa de atenção antes da cirurgia?

Segundo a especialista, a obesidade é muito mais do que uma questão estética ou de força de vontade: "É preciso reforçar: obesidade é uma condição médica, uma doença crônica que exige um olhar profundo, responsável e individualizado. Não se trata de força de vontade ou de estética: estamos falando de uma condição que aumenta o risco de diabetes tipo 2, hipertensão arterial, disfunções hormonais e doenças hepáticas — como a esteatose hepática (gordura no fígado), que pode evoluir para quadros mais graves , como fibrose, cirrose e até câncer de fígado."

Ela destaca ainda que a maioria das pessoas com obesidade já apresenta comprometimento hepático, muitas vezes silencioso: "Estudos mostram que 90% das pessoas com obesidade têm acúmulo de gordura no fígado, um número muito mais alto do que os 30% observados na população geral. Por isso, o fígado deve ser avaliado com atenção antes da cirurgia bariátrica."

Exames comuns são suficientes para identificar lesões?

A médica explica que não. Exames tradicionais podem mascarar o real estado do fígado: "É importante destacar que exames convencionais, como o ultrassom abdominal e as enzimas hepáticas (TGO, TGP, FA, Gama-GT), não são suficientes para avaliar o grau de fibrose ou cicatrizes no fígado. Muitas vezes, o fígado já apresenta lesões importantes mesmo com exames aparentemente “normais”. Por isso, o exame recomendado atualmente pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) é a elastografia hepática por FibroScan — uma tecnologia moderna, indolor, rápida e altamente eficaz para medir a rigidez do fígado e a presença de gordura."

Para a médica, o resultado desse exame pode influenciar diretamente nas decisões médicas, inclusive na escolha da técnica cirúrgica mais segura: "O resultado do FibroScan pode inclusive influenciar diretamente na escolha da técnica cirúrgica a ser adotada, com o objetivo de evitar complicações sérias no pós-operatório, especialmente em pacientes com fibrose avançada. A depender do grau de comprometimento do fígado e da técnica escolhida, a rápida perda de peso pode levar à descompensação hepática — um risco que pode ser mitigado com avaliação e planejamento adequados."

Bariátrica é uma derrota ou uma solução possível?

A médica é clara: não se trata de falha, e sim de tratamento: "É essencial compreender que a cirurgia bariátrica não é um sinal de falha das outras estratégias, mas sim uma ferramenta terapêutica poderosa, indicada em muitos casos como parte do tratamento estruturado da obesidade. Assim como os medicamentos e as mudanças no estilo de vida, a cirurgia tem um papel legítimo e validado cientificamente."

No caso da influenciadora, esse cuidado multidisciplinar, incluindo a saúde do fígado, é decisivo: "No caso de Thais Carla — como no de tantos outros brasileiros —, o acompanhamento multidisciplinar é fundamental, e o fígado deve fazer parte dessa avaliação antes e depois do procedimento. Esse cuidado é o que garante um tratamento eficaz e seguro, com melhores desfechos para a saúde a longo prazo."

Mais do que emagrecer, é sobre viver com mais saúde e dignidade: "A obesidade deve ser encarada com seriedade, ciência e empatia. E quando o tratamento é conduzido com responsabilidade, ele não apenas transforma o corpo, mas principalmente a saúde e a perspectiva de vida do paciente."

