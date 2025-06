Médica faz alerta após bariátrica de Thais Carla: 'O sucesso não depende só da cirurgia'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Patrícia Almeida analisa cirurgia bariátrica de Thais Carla e alerta sobre as fases da adaptação

A dançarina Thais Carla voltou a aparecer publicamente após dois meses de silêncio desde sua cirurgia bariátrica, realizada em abril deste ano. A artista, que estava com quase 200 quilos no momento da decisão, revelou ter perdido 30 quilos para conseguir passar pelo procedimento e optou pela técnica do bypass gástrico, conhecida por alterar também o trajeto intestinal.

O reaparecimento de Thais levantou uma série de dúvidas sobre o processo de recuperação, os impactos dessa cirurgia no organismo e por que o pós-operatório exige tanto cuidado. Em entrevista para a CARAS Brasil, a gastroenterologista e hepatologista Dra. Patrícia Almeida explicou os pontos mais críticos desse processo e reforçou: "O sucesso da cirurgia não depende só do que foi feito na sala de operação. Ele depende da rotina que o paciente constrói no dia a dia."

Quais os cuidados fundamentais no pós-operatório?

De acordo com a especialista, os primeiros meses após a cirurgia são cruciais para garantir um resultado saudável e sustentável.

"Logo após a cirurgia, o paciente passa por um período de grande adaptação. Mas o tipo de cirurgia realizada influencia bastante nessa fase inicial", aponta Dra. Patrícia. No caso do bypass gástrico, realizado por Thais, a complexidade é ainda maior.

Se a técnica for uma gastrectomia vertical (sleeve), o estômago é reduzido a um tubo fino, mas o intestino continua com seu trajeto normal.

Já no bypass gástrico, além da criação de um pequeno reservatório estomacal, parte do intestino é desviada, o que altera profundamente a anatomia e a absorção de nutrientes.

Entre os cuidados essenciais, ela lista:

Alimentação em fases : líquidos no início, depois pastosos, até chegar aos sólidos.

: líquidos no início, depois pastosos, até chegar aos sólidos. Mastigação lenta e consciente : fundamental para evitar desconfortos como entalos e vômitos.

: fundamental para evitar desconfortos como entalos e vômitos. Suplementação rigorosa : especialmente para quem fez bypass, devido à menor absorção de nutrientes como ferro, vitamina B12 e cálcio.

: especialmente para quem fez bypass, devido à menor absorção de nutrientes como ferro, vitamina B12 e cálcio. Apoio psicológico : para lidar com a nova relação com a comida.

: para lidar com a nova relação com a comida. Acompanhamento multidisciplinar: com gastroenterologista, nutricionista e psicólogo.

"A cirurgia bariátrica transforma o sistema digestivo — e isso exige uma reeducação completa do corpo e da mente", alerta a médica.

Quando os primeiros resultados aparecem?

Segundo Dra. Patrícia, o corpo começa a mostrar respostas rapidamente, mas o ritmo das mudanças depende da técnica cirúrgica adotada.

"Os primeiros sinais aparecem rapidamente, mas o ritmo da perda de peso e as transformações na saúde variam de acordo com a técnica cirúrgica", diz a médica, que cita a diferença de cada um dos procedimentos:

Com a gastrectomia vertical (sleeve) , a perda de peso costuma ser um pouco mais gradual, pois o intestino continua absorvendo os nutrientes normalmente. A principal mudança é a restrição de volume.

, a perda de peso costuma ser um pouco mais gradual, pois o intestino continua absorvendo os nutrientes normalmente. A principal mudança é a restrição de volume. Com o bypass gástrico, a perda de peso costuma ser mais acelerada no início, porque há tanto uma redução no volume ingerido quanto uma menor absorção de calorias e nutrientes.

Linha do tempo da adaptação:

1º mês : perda inicial de líquidos, mais energia e melhora no sono.

: perda inicial de líquidos, mais energia e melhora no sono. 3 a 6 meses : queda importante de peso e melhora de doenças como diabetes tipo 2 e hipertensão.

: queda importante de peso e melhora de doenças como diabetes tipo 2 e hipertensão. 6 a 12 meses: estabilização progressiva e adaptação ao novo estilo de vida.

A médica cita ainda os sinais de que o corpo está se adaptando bem:

O paciente tolera bem a progressão alimentar sem enjoos frequentes, vômitos ou dores.

Exames laboratoriais mostram vitaminas e minerais em níveis adequados, o que é especialmente importante no bypass.

Há energia suficiente para as atividades diárias e início ou retomada de atividades físicas.

O intestino funciona com regularidade (a depender da técnica, pode haver tendência a constipação ou evacuações mais soltas no início).

Como a cirurgia afeta a absorção de nutrientes?

Um dos principais desafios da cirurgia bariátrica, especialmente na técnica do bypass, é a mudança na forma como o corpo absorve os nutrientes.

"No bypass gástrico, além do estômago menor, o alimento 'pula' o duodeno e parte do jejuno — regiões ricas em transportadores de ferro, cálcio, vitamina B12, entre outros. Isso reduz significativamente a absorção", detalha a especialista.

Principais riscos nutricionais:

Deficiências de ferro, vitamina B12, ácido fólico, vitamina D e cálcio.

Possibilidade de anemia, queda de cabelo, fadiga e até alterações neurológicas.

Como evitar essas deficiências:

Suplementação personalizada, prescrita por médicos e nutricionistas.

Exames regulares (a cada 3 a 6 meses no primeiro ano).

Alimentação balanceada e rica em nutrientes.

Seguimento contínuo com equipe multiprofissional.

"Técnicas como o sleeve promovem uma mudança funcional com menor risco nutricional. Já técnicas como o bypass mudam a anatomia e exigem um cuidado nutricional muito mais atento e permanente", reforça a médica.

Comprometimento é a chave do sucesso

O caso de Thais Carla exemplifica que a bariátrica não é uma solução mágica, mas um ponto de partida para uma nova vida — que exige disciplina, apoio e reeducação profunda.

"O sucesso duradouro depende de uma tríade: cirurgia bem feita + paciente comprometido + acompanhamento contínuo", conclui Dra. Patrícia Almeida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por THAIS CARLA (@thaiscarla)

Leia também: Thais Carla relata efeito colateral após cirurgia bariátrica: 'Se agravou'