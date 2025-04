Médica explica truque de beleza adotado por Gisele Bündchen na pele: 'Ajuda'

Gisele Bündchen revelou um truque de beleza na pele; em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Giana Campoi avalia se este cuidado é eficaz

A top model Gisele Bündchen (44) é conhecida como um dos rostos mais lindos do mundo das passarelas. E é natural que ela tenha alguns truques infalíveis de beleza, tanto que revelou um deles: passar lama no rosto para tirar a oleosidade. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giana Campoi, médica dermatologista, explica a dica da loira.

No ano de 2014, durante entrevista ao site do Mais Você, Gisele Bündchen confessou: "É fantástico passar lama no rosto. Nossos tios tinham um açude e embaixo dele tem bastante lama. É fácil, só passar no rosto e deixar secar. Quando era adolescente secava todas as espinhas assim", entregou segredo.

A Dra. Giana Campoi explica que a lama contém argila e este pode sim ser um componente importante no tratamento contra a acne e controle da oleosidade da pele: "A argila ajuda a secar espinhas pois contém minerais que ajudam nessa função", aponta.

A dermatologista reforça que o tratamento de acne é muito individual, pois cada caso é um caso, por isso é necessário procurar um especialista para avaliar o grau, mas ela deixa algumas dicas que controlam a oleosidade.

"Independente do grau, o uso correto de sabonetes não abrasivos, com ácidos noturnos e filtro durante o dia cabem em todos graus", finaliza a Dra. Giana Campoi, médica dermatologista, ao avaliar o caso da modelo Gisele Bündchen.

Recentemente, a top model deu à luz seu terceiro filho – o primeiro do relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente (35) – no início de fevereiro. Na época, em informações divulgadas pela revista People, uma fonte afirmou que Gisele Bündchen está se recuperando bem do parto e priorizando o convívio familiar enquanto retorna gradualmente à rotina.

