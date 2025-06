Médica explica tratamento para doença de atriz do Retiro dos Artistas: 'Multidisciplinar'

Íris Bruzzi, residente do Retiro dos Artistas, recebe cuidados diários e trata o Alzheimer; entenda papel da fisiatria para a doença neurodegenerativa

Estrela da primeira versão de Vale Tudo (1988), Íris Bruzzi (90) é uma das artistas que mora no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A atriz, que interpretou Eunice na novela, trata diariamente o Alzheimer, doença neurodegenerativa progressiva com a qual convive.

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisiatra Regina Fornari Chueire explica que o tratamento multidisciplinar é de extrema importância para quadros como o da residente do Retiro dos Artistas . Ela diz que, após o diagnóstico ser fechado, uma equipe de diversas especialidades pode auxiliar nos cuidados com o paciente.

"[O diagnóstico é feito] com o médico neurologista, através de exame clínico, de imagem e avaliação neuropsicológica, que são alguns testes, e atualmente até se fala em pesquisa genética para chegar em uma medicina de melhor precisão neste sentido", explica.

"Após a avaliação, a fisiatria pode, com a equipe multidisciplinar, orientar nas fases iniciais fortalecimento, marcha, alongamento, treinamento com a terapia ocupacional para as atividades de vida diária como se alimentar, trocar roupa e escovar os dentes. A equipe multidisciplinar pode ajudar muito nisso."

Chueire explica que o Alzheimer é uma das inúmeras demências que existem, embora seja a mais comum. Com a doença, um paciente começa a enfrentar perdas cognitivas de funções como fala, cálculo, memória, entre outras.

A artista foi morar no Retiro dos Artistas em junho de 2024, e foi recebida com festa. A casa em que vive foi reformada por seu filho, Marcelo Caruso, que dá total suporte para a mãe. Segundo ele contou em entrevista ao jornal O Globo, a veterana gosta da rotina.

"Ela ama o dia a dia no Retiro, com muitas festas, amigos e conversas. Quando ela morava em uma cobertura em Copacabana [Zona Sul do Rio], não tinha essas visitas todas. Duas moças trabalhavam para ela, mas não tinha toda essa conversa. No Retiro, ela está na tribo dela. Lá, ela é Íris Bruzzi, uma estrela", contou.

Dona de uma carreira de mais de 70 anos, Íris Bruzzi nasceu no Rio de Janeiro. Acumulando trabalhos na TV, teatro e cinema, ela se tornou conhecida como vedete nos shows de Carlos Machado e como uma das Certinhas do Lalau, de Sérgio Porto. Com passagens pela TV Tupi e Excelsior, ela também brilhou em novelas como Guerra dos Sexos (1983) e Pecado Capital (1998).

