Médica explica tratamento para diagnóstico de Silvia Abravanel: 'Procedimentos mais invasivos'

Silvia Abravanel foi internada para conter quadro delicado, em 2017, e se recuperou; entenda o tratamento para a condição da apresentadora

Em 2017, Silvia Abravanel (54) surpreendeu os fãs ao usar as redes sociais para comunicar sobre seu diagnóstico de embolia pulmonar, condição considerada grave. À época, a apresentadora foi internada em São Paulo e, após seis dias de tratamento, recebeu alta estando curada.

Para entender mais sobre os tratamentos para a embolia pulmonar, quadro que atingiu Silvia Abravanel , a CARAS Brasil entrevistou a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) e especialista em cirurgia vascular.

O que diz a especialista?

A cirurgiã vascular afirma que, ao receber o diagnóstico, o paciente deve iniciar o tratamento o mais rápido possível. "Normalmente envolve o uso de anticoagulantes, que impedem a formação de novos coágulos e ajudam o corpo a reabsorver o que já está presente."

Lamaita diz que o tratamento também pode variar de acordo com a gravidade do quadro. "Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de medicamentos trombolíticos que dissolvem o coágulo ou até procedimentos mais invasivos, como a retirada mecânica do trombo ou a implantação de filtros na veia cava, quando o risco de novos êmbolos é muito alto."

A médica ainda reforça que, após o tratamento do trombo, o paciente deve continuar com o acompanhamento médico adequado, para entender a causa e trabalhar na prevenção. "O acompanhamento é contínuo e envolve tanto o controle da causa quanto a prevenção de novas ocorrências."

O impacto da embolia pulmonar no Brasil e no mundo

A embolia pulmonar é uma condição considerada comum no Brasil, com mais de 150 mil casos por ano. Dados do Ministério da Saúde indicam que a embolia pulmonar é uma causa significativa de internações e óbitos. Em 2021, estima-se que houve quase 78 mil internações por trombose ou embolia pulmonar no SUS (Sistema Único de Saúde), segundo o Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Apesar da incidência comum no Brasil, num parâmetro mundial, a Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que mortes por embolia pulmonar diminuíram de 12,8 por 100.000 para 6,6 por 100.000 entre 2000 e 2015.

