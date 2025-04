Médica explica tratamento para diagnóstico de Barbara Reis: 'Não existe um único caminho'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã vascular Aline Lamaita explica como funciona o tratamento para o lipedema, quadro que atinge Barbara Reis

No início do mês de abril, Barbara Reis (35) contou em entrevista à Revista CARAS como foi quando recebeu o diagnóstico de lipedema. A atriz, que descobriu a doença em menor grau, buscou o tratamento, que fez com o que quadro não avançasse.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã vascular Aline Lamaita explica que, apesar de não ter uma cura, o tratamento para a doença que atinge Barbara Reis é multidisciplinar e traz boas respostas . "Não existe um único caminho —é preciso combinar estratégias."

"Entre elas, o acompanhamento com cirurgião vascular (com acompanhamento e tratamento de varizes associadas), fisioterapia vascular, uso de roupas de compressão, exercícios físicos individualizados para cada fase do tratamento, ajustes alimentares com foco anti-inflamatório e, em alguns casos, medicamentos que auxiliam na dor e inflamação."

"Nos ciclos de fisioterapia podem ser utilizadas tecnologias específicas para cada fase de tratamento (desinflamar, otimizar perda de gordura, ganho de massa muscular , melhora de flacidez), lembrando que sempre iniciando por condutas que melhorem a parte circulatória e diminuam processo inflamatório", acrescenta.

A cirurgiã diz que, em estágios mais avançados, pode ser indicada a lipoaspiração especializada, com uma técnica que preserve o sistema linfático. Ela acrescenta que o objetivo do tratamento não é apenas estético, mas visa devolver a qualidade de vida ao paciente.

"Com o manejo certo, é possível controlar os sintomas e evitar a progressão. Muita gente convive com o diagnóstico de forma leve e com qualidade de vida, desde que receba o acompanhamento adequado. É importante entender que, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhores são as respostas ao tratamento. Conhecer seu corpo, ouvir seus sintomas e buscar ajuda especializada faz toda a diferença."

Nascida no subúrbio do Rio de Janeiro, Barbara Reis é formada pela Casa das Artes Laranjeiras e Tablado. Ela iniciou sua carreira no teatro e ganhou notoriedade nacional ao estrear na Globo com a novela Velho Chico (2016). A artista também foi destaque como a vilã Débora, em Todas as Flores (Globoplay, 2022), e como Aline, a protagonista de Terra e Paixão (2023).

