Médica explica tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Pode ser utilizado'

No início do mês de junho, Luciana Gimenez (55) mostrou para os fãs, através das redes sociais, um tratamento vascular ao qual se submeteu. Considerado pouco invasivo, o procedimento usa laser e ajuda o controle estético dos vasinhos da perna.

Para entender melhor o tratamento que Luciana Gimenez fez , a CARAS Brasil entrevistou a cirurgiã vascular Aline Lamaita. A especialista explica que a intervenção é uma combinação de técnicas modernas, feitas em consultório e sem a necessidade de afastamento da rotina.

"Embora a apresentadora não tenha divulgado os detalhes exatos do que realiza, é muito provável que utilize recursos como a escleroterapia com glicose a tradicional 'aplicação' associada ao laser transdérmico, que ajuda a tratar vasinhos mais finos e superficiais", aponta.

"Em casos mais simples o laser pode ser utilizado de forma isolada, sem as aplicações, como ela mostrou nessa etapa do seu tratamento. Outro uso que a apresentadora mostrou foi para o tratamento de vasinhos de face , aqueles vasos fininhos que podem aparecer nas bochechas e asa do nariz", acrescenta a médica sobre o uso do tratamento.

A apresentadora compartilhou um vídeo do dia em que realizou o tratamento em São José do Rio Preto, cidade do interior do estado de São Paulo. Ela destacou a rapidez e eficácia do processo, que não exigiu cirurgia nem repouso.

O impacto das varizes no Brasil

A doença é considerada muito comum no Brasil, afetando cerca de 38% da população. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, a prevalência do quadro é maior em mulheres, sendo 45%, do que em homens, que são 30%.

O quadro costuma aparecer em pessoas com mais de 40 anos e pode afetar a qualidade de vida dos pacientes, causando principalmente inchaço e dor nas pernas. Atualmente, O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento para varizes com cirurgia e procedimentos menos invasivos, como escleroterapia com espuma.

