Médica explica tratamento de doença que fez Tiago Leifert perder 10 kg: 'Informação'

Tiago Leifert é uma das celebridades que convive com a doença celíaca; entenda a seguir como funciona o tratamento para o quadro sem cura

Tiago Leifert (45) é uma das celebridades que já revelou conviver com a doença celíaca. Caracterizado pela intolerância a glúten, o quadro fez com que o jornalista e apresentador perdesse 10 kg antes mesmo de descobrir o diagnóstico e buscar o tratamento adequado.

"Eu sofro de doença celíaca, meu corpo não digere o glúten. Eu comecei a ter meus sintomas com 25 anos e foi piorando até que eu perdi 10 kg e fui investigar. Não é alergia, é uma forma de intolerância, no meu caso o glutén ataca o corpo", contou Tiago Leifert, em entrevista ao programa Encontro (Globo), no ano de 2015 .

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica Barbara Mariano, especialista em gastroenterologia, explica que o único tratamento comprovado até o momento é a retirada total e permanente do glúten da dieta, o que pode trazer desafios para o paciente.

No entanto, Mariano, que atua com a medicina integrativa funcional, afirma que o tratamento não precisa significar isolamento social. Ela ressalta que com planejamento e eduação nutricional, é possível manter uma vida ativa, frequentar restaurantes e até mesmo viajar com segurança.

"O mais importante é garantir que não haja contaminação cruzada. Hoje já existem muitos estabelecimentos preparados, produtos certificados e informação acessível". Ela acrescenta que, apesar de estudos promissores em andamento, ainda não existem medicamentos aprovados que permitam o consumo seguro de glúten por celíacos.

Por isso, o diagnóstico precoce, somado a orientação adequada e ao acompanhamento médico especializado são fundamentais para garantir uma vida plena e saudável para pacientes que convivem com a doença.

O impacto da doença celíaca no Brasil

De acordo com a médica, o quadro ainda é pouco compreendido no Brasil, apesar de ser considerado comum. Segundo dados da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (Fenacelbra), aproximadamente 2 milhões de pessoas no país são celíacas, e a maioria segue sem diagnóstico.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece acompanhamento especializado para o diagnóstico e tratamento para a doença, incluindo consultas médicas e exames laboratoriais. Também é disponibilizado um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o quadro, que estabelece parâmetros para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento da condição.

