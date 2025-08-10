Médica explica tratamento de doença que fez Tiago Leifert perder 10 kg: 'Informação'

Tiago Leifert é uma das celebridades que convive com a doença celíaca; entenda a seguir como funciona o tratamento para o quadro sem cura
Tiago Leifert (45) é uma das celebridades que já revelou conviver com a doença celíaca. Caracterizado pela intolerância a glúten, o quadro fez com que o jornalista e apresentador perdesse 10 kg antes mesmo de descobrir o diagnóstico e buscar o tratamento adequado.
"Eu sofro de doença celíaca, meu corpo não digere o glúten. Eu comecei a ter meus sintomas com 25 anos e foi piorando até que eu perdi 10 kg e fui investigar. Não é alergia, é uma forma de intolerância, no meu caso o glutén ataca o corpo", contou Tiago Leifert, em entrevista ao programa Encontro (Globo), no ano de 2015.
Em entrevista à CARAS Brasil, a médica Barbara Mariano, especialista em gastroenterologia, explica que o único tratamento comprovado até o momento é a retirada total e permanente do glúten da dieta, o que pode trazer desafios para o paciente.
Leia também: Tiago Leifert conta como está a filha de quatro anos: 'Está terrível'
No entanto, Mariano, que atua com a medicina integrativa funcional, afirma que o tratamento não precisa significar isolamento social. Ela ressalta que com planejamento e eduação nutricional, é possível manter uma vida ativa, frequentar restaurantes e até mesmo viajar com segurança.
"O mais importante é garantir que não haja contaminação cruzada. Hoje já existem muitos estabelecimentos preparados, produtos certificados e informação acessível". Ela acrescenta que, apesar de estudos promissores em andamento, ainda não existem medicamentos aprovados que permitam o consumo seguro de glúten por celíacos.
Por isso, o diagnóstico precoce, somado a orientação adequada e ao acompanhamento médico especializado são fundamentais para garantir uma vida plena e saudável para pacientes que convivem com a doença.
De acordo com a médica, o quadro ainda é pouco compreendido no Brasil, apesar de ser considerado comum. Segundo dados da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (Fenacelbra), aproximadamente 2 milhões de pessoas no país são celíacas, e a maioria segue sem diagnóstico.
O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece acompanhamento especializado para o diagnóstico e tratamento para a doença, incluindo consultas médicas e exames laboratoriais. Também é disponibilizado um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o quadro, que estabelece parâmetros para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento da condição.
Ver essa foto no Instagram
Dra. Barbara Mariano (CRM: 160.062 | RQE: 128753) É médica especializada em Gastroenterologia, com atuação integrada nas áreas de Medicina Funcional, Performance e Saúde. É diretora da Clínica Integrative Campinas, além de exercer funções como médica gastroenterologista no setor de endoscopia no município de Paulínia e médica na UTI do Trauma do HC–Unicamp.
ENTENDA!
Médica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'
|Zé Felipe revela se já beijou após se separar de Virginia Fonseca
|Médica explica tratamento de doença que fez Tiago Leifert perder 10 kg: 'Informação'
|Neta de Galvão Bueno se casa em cerimônia luxuosa
|Filhos de Junior Lima surgem em fotos raríssimas com o pai: 'Emoções'
|Virginia ganha caixa de morango do amor avaliada em mais de R$ 11 mil; veja
|Henrique Fogaça abre o coração sobre paternidade: 'Ser pai muda a forma como você enxerga a vida'
|Zé Vaqueiro abre o coração sobre ser pai: 'Amar de um jeito que eu nem imaginava'
|Leo Santana revela como a paternidade transformou sua vida e fala da relação especial com a filha Liz
|Neymar Jr exibe a 1ª foto com os 4 filhos no Dia dos Pais
|Maurício Meirelles largou a carreira para apoiar a esposa no puerpério: ‘Meu filho me ensinou’