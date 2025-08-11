Médica explica sobre a cirurgia da filha de Maíra Cardi: o que pais devem saber

Pediatra dos famosos detalha como é feito o procedimento que foi realizado em Sophia, filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, e também as indicações e cuidados no pós-operatório

No último final de semana, a pequena Sophia, filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, passou por uma cirurgia para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas. Com a repercussão do quadro da menina, que tal saber mais sobre o procedimento, as indicações e os cuidados no pós-operatório? Confira abaixo!

A cirurgia de retirada das amídalas, conhecida como amidalectomia, é um procedimento comum e seguro, especialmente indicado para crianças que enfrentam infecções recorrentes na garganta. A pediatra Dra. Lilian Zaboto, reconhecida por cuidar de filhos de famosos, falou sobre o procedimento e esclareceu as principais dúvidas sobre as indicações, o impacto na saúde das crianças e o processo de recuperação.

O que leva à necessidade de uma amidalectomia?

A amidalectomia é recomendada quando a criança tem entre 5 a 7 infecções de garganta por ano, caracterizadas por amidalites que precisam ser tratadas com antibióticos. "Essas infecções frequentes não só trazem febre e desconforto, mas também resultam em absenteísmo escolar e o uso contínuo de antibióticos, o que pode afetar órgãos importantes, como os rins, fígado e intestinos", explica Dra. Lilian Zaboto.

Além disso, em alguns casos, é realizada a adenoamidalectomia, que é a remoção das amídalas e da adenoide. "A adenoide aumentada pode obstruir as vias respiratórias e dificultar a respiração. Quando essa obstrução ocorre, é comum que a criança tenha problemas de respiração, roncos e até apneia do sono", afirma a pediatra.

Impacto da obstrução respiratória na saúde das crianças

Dra. Lilian destaca que a obstrução das vias aéreas, causada pela adenoide e pelas amídalas grandes, pode levar a sérios problemas no sono, como roncos e apneia. "Esses problemas não afetam apenas o descanso das crianças, mas também o dos pais, que ficam preocupados e acordam para observar os filhos durante a noite", relata.

Além disso, o impacto no sono pode gerar sonolência diurna, olheiras e cansaço, prejudicando o rendimento escolar e até afetando o crescimento da criança, que depende de um sono adequado para se desenvolver corretamente. "É comum que essas crianças apresentem falta de apetite, pois o nariz entupido prejudica a percepção do sabor e do cheiro dos alimentos", explica a especialista.

Como é o processo cirúrgico e a recuperação?

A cirurgia de retirada das amídalas e da adenoide é considerada tranquila e segura. "A duração da cirurgia é de uma a duas horas, e a criança geralmente recebe alta no mesmo dia, no período da tarde", afirma Dra. Lilian. Após o procedimento, a alimentação líquida e gelada é recomendada, como sorvete e açaí, para auxiliar na cicatrização e aliviar a dor.

O tempo de repouso após a cirurgia é curto. "O repouso é geralmente de dois dias, e no terceiro dia a criança já apresenta uma melhora significativa. Nos primeiros dias, deve-se manter a alimentação líquida e, a partir do terceiro dia, pode-se introduzir alimentos pastosos", orienta a pediatra.

A experiência de Dra. Lilian com a cirurgia

Dra. Lilian tem vasta experiência no procedimento, tanto com seus pacientes quanto com seus próprios filhos. Ela revela que seu filho mais novo também passou pela adenoamidalectomia por causa de roncos e infecções de repetição, e que o procedimento foi realizado sem intercorrências.

A pediatra enfatiza a importância de procurar um otorrinolaringologista de confiança para avaliar a necessidade da cirurgia e garantir que as dúvidas dos pais sejam esclarecidas, a fim de proporcionar o melhor cuidado possível para as crianças.

Leia também: Maíra Cardi revela estado de saúde da filha, Sophia, após cirurgia: 'Bastante'

Arthur Aguiar revelou pedido da filha antes de cirurgia

Em suas redes sociais, Arthur explicou que a herdeira realizou o procedimento cirúrgico para retirar as amígdalas e corrigir a adenoide. "Para quem está perguntando da Sophia, ela está bem, está tudo certo. Ela fez uma operação da amígdala e adenoide. Está tudo bem. Ela está ótima. Mais tarde a gente vai visitar a Sophia", declarou o artista.

Que revelou que recebeu um pedido bastante especial de Sophia Cardi ao conversar com a herdeira antes da cirurgia: "Ela é tão bonitinha que falou assim para mim: 'Papai, amanhã você vai lá?'. Falei que ia. 'Leva um presente para mim?'. Perguntei o que ela queria e ela falou: 'traz o Gabriel'. Linda, né", se derreteu o artista, por fim.

Veja também: Grávida, Maíra Cardi reaparece na rede social e choca com barrigão