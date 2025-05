Médica explica sintomas de doença que fez Simaria pesar 42 kg: 'Crescer lentamente'

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano detalha os principais sintomas da tuberculose ganglionar que atingiu Simaria

Em abril de 2018, a cantora sertaneja Simaria Mendes (42) enfrentou o diagnóstico de tuberculose ganglionar pela segunda vez —precisando ficar internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar a doença. À época ela contou, em entrevista ao Fantástico (Globo), que emagreceu muito e chegou a pesar 42kg.

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que a tuberculose ganglionar possui alguns sinais, dentre eles, a perda de peso que Simaria passou é um dos sintomas da doença . "Eu peso em torno de 50kg, algo assim. Eu cheguei a pesar 42kg. Eu não podia pegar meu filho no colo porque eu não tinha forças", contou a artista.

"A pessoa acometida pela doença também pode ter febre baixa, cansaço, perda de peso e suor intenso no período noturno", completa a pneumologista, que também acrescenta ao explicar os sintomas mais comuns da condição que atingiu a artista.

"Os sintomas mais comuns são o aparecimento de caroços (nódulos) no pescoço, axilas ou outras regiões do corpo. Esses nódulos resultam do aumento dos gânglios linfáticos (popularmente conhecidos como ínguas). Eles costumam crescer lentamente, podem ser indolores e, às vezes, amolecem e até eliminam secreção."

Em 2023, a artista contou em entrevista ao portal Quem que, desde que enfrentou o quadro pela segunda vez, passou a viver sob alerta em relação à doença. "Se minha imunidade abaixa, se eu fico sem comer, se eu durmo no horário errado, tudo isso implica para que minha imunidade caia e ela possa voltar. Por isso reduzi a quantidade de shows e tive todo o cuidado."

À época, ela também explicou que devido a intensa rotina de shows que fazia com a irmã, Simone Mendes (40), sentia que sua imunidade ficava mais baixa e, por isso, repensou sua rotina para cuidar da saúde e evitar o quadro.

