Médica explica sinais ignorados na morte de Michelle Trachtenberg: 'Não associam'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica Patrícia Almeida alerta para os sinais da doença que levou à morte da atriz Michelle Trachtenberg, aos 39 anos

A morte precoce da atriz Michelle Trachtenberg, aos 39 anos, conhecida por suas atuações em Buffy, a Caça-Vampiros e Gossip Girl, chocou o mundo todo. A artista enfrentava complicações hepáticas causadas pelo consumo abusivo de álcool, e chegou a passar por um transplante de fígado. Mas o que esse caso revela sobre os riscos silenciosos para a saúde do nosso fígado?

A CARAS Brasil conversou com a gastroenterologista e hepatologista Patrícia Almeida, que fez um alerta contundente: "Esse caso tão real e impactante mostra o que vejo todos os dias: o fígado é um órgão resiliente, discreto, e por isso mesmo, traiçoeiro. Ele pode sofrer em silêncio por anos — até décadas — sem qualquer sintoma evidente. Quando os sinais aparecem, como a icterícia, coceira, confusão mental ou o acúmulo de líquido no abdome, já estamos diante de uma situação grave: a falência hepática", explica.

Michelle vinha sendo observada por fãs e imprensa por conta de sua aparência frágil, com sinais visíveis de doença hepática. Segundo a especialista, esses indícios são alarmantes, mas já tardios: "Michelle vinha sendo observada por fãs e mídia devido à aparência frágil e aos sinais visíveis de doença hepática, como a coloração amarelada da pele e emagrecimento. Esses são sinais tardios, e não iniciais. Antes disso, o fígado envia apenas sussurros: cansaço frequente, coceira, mal-estar vago, desconforto abaixo da costela à direita, alterações de sono, pequenas veias dilatadas na pele ou palmas avermelhadas — sintomas que muitos ignoram ou não associam ao fígado", diz.

Quais os principais inimigos do fígado hoje em dia?

Segundo a Dra. Patrícia, dois grandes vilões modernos têm provocado um aumento preocupante de casos de doenças hepáticas:

"Hoje, enfrentamos duas grandes causas de doença hepática crônica, ambas profundamente ligadas ao estilo de vida moderno: o uso abusivo de álcool e a gordura no fígado. Esta última está associada à alimentação rica em industrializados, sedentarismo, sobrepeso/obesidade, diabetes e colesterol elevado — um retrato fiel da vida ocidental atual", destaca.

E o álcool, mesmo quando consumido regularmente em pequenas doses, pode ser devastador ao longo do tempo: "O álcool, por sua vez, é um agressor direto. Seu consumo repetido lesa as células do fígado, desencadeando inflamação, acúmulo de gordura e, com o tempo, fibrose e cirrose. Em casos avançados como o de Michelle, o transplante pode ser a melhor alternativa. No Brasil, há uma legislação que exige seis meses de abstinência alcoólica antes do transplante em casos de hepatopatia alcoólica — uma regra que tem como objetivo permitir a regeneração parcial do fígado e o tratamento do alcoolismo, mas que está sob constante debate, especialmente em casos de urgência, como o da atriz", explica.

Apesar de ser uma alternativa de vida ou morte, o transplante de fígado não é um procedimento simples: "O transplante salva vidas, sim, mas não é simples. Envolve riscos, imunossupressão, rejeição e uma longa jornada de cuidados. Michelle pode ter vivido todas essas etapas, e infelizmente, não resistiu", afirma a médica.

Como saber se você está cuidando bem do seu fígado?

A especialista reforça que o melhor caminho é a prevenção e ela começa com atitudes básicas do dia a dia:

"Sua história nos traz um alerta poderoso: não espere o fígado gritar para cuidar dele. Ele não costuma fazer alarde — apenas trabalha, silenciosamente, até que não consiga mais", alerta.

Dicas da Dra. Patrícia para proteger seu fígado:

Evite o álcool, ou reduza ao mínimo possível.

Mantenha uma alimentação rica em alimentos naturais e minimamente processados.

Pratique atividade física regularmente.

Faça exames de rotina, principalmente se tiver fatores de risco como obesidade, diabetes ou colesterol alto.

Vacine-se contra hepatites A e B.

Nunca use medicamentos ou anabolizantes sem prescrição médica.

Por fim, a médica deixa uma reflexão sobre a morte da atriz: "A perda precoce de Michelle Trachtenberg nos entristece e nos ensina. O fígado, embora resiliente, tem limites. E quando ele para, as consequências são devastadoras. Que a dor dessa despedida se transforme em consciência, cuidado e prevenção. Porque o fígado merece ser ouvido", conclui.

